الجمعة 26 سبتمبر 2025
رياضة

أرقام صلاح أمام كريستال بالاس في 14 مباراة بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

يستعد محمد صلاح، نجم ليفربول، لمواجهة جديدة أمام كريستال بالاس غدا السبت، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرقام صلاح ضد كريستال بالاس 

وخلال مسيرته بالدوري الإنجليزي، خاض صلاح 14 مباراة ضد كريستال بالاس، نجح خلالها في تسجيل 9 أهداف وصناعة 5 أخرى، ليكون بمعدل مساهمة تهديفية يقارب هدفًا واحدًا في كل لقاء. 

كما ساهم في انتصارات عديدة لفريقه، حيث خرج ليفربول فائزًا في أغلب هذه المواجهات.

ويسعى صلاح لمواصلة تألقه في مباريات كريستال بالاس من أجل الحفاظ على صدارة الترتيب مع ليفربول برصيد 15 نقطة من الفوز بأول 5 مباريات في الدوري.

الدوري الانجليزي أرقام صلاح محمد صلاح أمام كريستال بالاس مسي محمد صلاح نجم ليفربول محمد صلاح

