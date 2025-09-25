نجم السعودية الأبرز، الكشف عن الثلاثي المرشح لجائزة أفضل لاعب في آسيا 2025

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميًا اليوم عن القائمة النهائية لمرشحي جائزة أفضل لاعب في آسيا 2025، والتي ضمت ثلاثة من نجوم القارة، على النحو التالي:

سالم الدوسري (الهلال السعودي)

أكرم عفيف (السد القطري)

عارف أيمن (جوهور دار التعظيم الماليزي).



ويمثّل هذا الترشيح التنافس القوي بين نُخبة اللاعبين العرب والآسيويين الذين قدموا مستويات متميزة في البطولات المحلية والقارية، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات.

الثلاثي المرشح لجائزة أفضل لاعب في آسيا

سالم الدوسري، بفضل الإنجازات مع نادي الهلال في البطولات السعودية والآسيوية، إضافة إلى مساهماته الدولية، يُعتبر من أبرز المرشحين.

أكرم عفيف سبق أن فاز بالجائزة في دورات سابقة، ويُعرف بأرقامه الفردية الحافلة وتأثيره في الأداء الهجومي لمنتخب قطر.

عارف أيمن قدّم مستويات عالية مع ناديه الماليزي، ما أثار اهتمام المتابعين بترشيحه بين الأفضل على مستوى القارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.