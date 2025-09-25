الخميس 25 سبتمبر 2025
نجم السعودية الأبرز، الكشف عن الثلاثي المرشح لجائزة أفضل لاعب في آسيا 2025

أفضل لاعب في آسيا
أفضل لاعب في آسيا

 أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميًا اليوم عن القائمة النهائية لمرشحي جائزة أفضل لاعب في آسيا 2025، والتي ضمت ثلاثة من نجوم القارة، على النحو التالي:

سالم الدوسري (الهلال السعودي)

أكرم عفيف (السد القطري)

عارف أيمن (جوهور دار التعظيم الماليزي).


ويمثّل هذا الترشيح التنافس القوي بين نُخبة اللاعبين العرب والآسيويين الذين قدموا مستويات متميزة في البطولات المحلية والقارية، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات.

 

الثلاثي المرشح لجائزة أفضل لاعب في آسيا

سالم الدوسري، بفضل الإنجازات مع نادي الهلال في البطولات السعودية والآسيوية، إضافة إلى مساهماته الدولية، يُعتبر من أبرز المرشحين.

أكرم عفيف سبق أن فاز بالجائزة في دورات سابقة، ويُعرف بأرقامه الفردية الحافلة وتأثيره في الأداء الهجومي لمنتخب قطر.

عارف أيمن قدّم مستويات عالية مع ناديه الماليزي، ما أثار اهتمام المتابعين بترشيحه بين الأفضل على مستوى القارة.

