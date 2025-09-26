التشكيل الرسمي لـ أهلي جدة أمام الحزم في الدوري السعودي

أعلن مدرب فريق أهلي جدة تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الحزم، اليوم الجمعة، في المباراة التي ستقام بين الفريقين ضمن لقاءات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة أهلي جدة ضد الحزم في الدوري السعودي

ومن المقرر أن يستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة مباراة أهلي جدة ضد الحزم ضمن لقاءات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين اليوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر الجاري.

ويطلق الحكم صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 6:35 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل أهلي جدة ضد الحزم في الدوري السعودي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: ماتيو دامس - محمد بكر - روجر إيبانيز - محمد عبدالرحمن

خط الوسط: فرانك كيسيه - فالنتين أتانجانا - فراس البريكان

في الهجوم: ماتيوس غونزفاليس - رياض محرز - إيفان توني

ويمر أهلي جدة بفترة صعبة بعد خسارته لقب كأس القارات الثلاث أمام بيراميدز بنتيجة 3-1 على ملعب الإنماء في جدة، ويقود المدرب الألماني ماتياس يايسله مهمة إعادة الفريق إلى المسار الصحيح.

أما الحزم صاحب الأرض، فهو يسعى لاستغلال الأجواء المحلية وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة بعد أن جمع نقطة واحدة من أول ثلاث جولات بفوزه في مباراة وتعادله في اثنتين من الدوري السعودي.

تاريخ المواجهات بين الفريقين

يُظهر تفوق الأهلي بفوزه في 14 مباراة من أصل 25 مواجهة، مقابل 3 خسائر و8 تعادلات، مع تسجيل الراقي 44 هدفًا مقابل 23 هدفًا للحزم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.