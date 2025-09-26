الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حبس المتهمين بسرقة لوحات كهرباء السكك الحديدية بقنا 4 أيام على ذمة التحقيقات

حبس المتهمين بسرقة
قررت جهات التحقيق، بمحافظة قنا حبس 6 متهمين بينهم شقيقين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة 10 صناديق توزيع كهرباء الإشارات بالكابلات الخاصة بمحطة سكك حديد قرية الشيخية، مركز قفط، جنوب محافظة قنا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من قسم شرطة محطة سكة حديد قنا، يفيد بسرقة إشارات بالكابلات بمحطة سكة حديد قرية الشيخية في قفط، وتؤثر على حركة القطارات وأدى ذلك إلى تعطل الإشارات التحذيرية لمسافة 2 كم. 

وقبل مرور 24 ساعة نجح فريق بحث من شرطة النقل والمواصلات من تحديد المتهمين والقبض عليهم وهم: ش.م.ع، وشقيقه أ، أصحاب الفكرة لإقامتهم بجوار الأجهزة، وم.ح.م، وم.ع.ع، وم.أ، 6 أشخاص 5 من قفط والسادس من قوص، قاموا بسرقة 10 صناديق توزيع كهرباء الإشارات بالكابلات الخاصة بهم وبيعها خردة في مركز قوص.

وتم إعادة جميع المسروقات دون تأثير على حركة القطارات وعرض المتهمين على جهات التحقيق والتي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا جنوب محافظة قنا قرية الشيخية قنا قوص مديرية أمن قنا محافظة قنا

