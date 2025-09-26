الجمعة 26 سبتمبر 2025
قطع الكهرباء بأبوتشت في قنا غدا، تعرف على المناطق المتأثرة

قطع الكهرباء
قطع الكهرباء

أعلن قطاع الكهرباء بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، شمال محافظة قنا، عن تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمحطات، ما يستلزم فصل التيار الكهربائي صباح غد السبت. 

وأوضحت الوحدة المحلية أن فصل التيار سيبدأ من الساعة الرابعة صباحًا وحتى الساعة السابعة صباحًا، على أن يشمل عددًا من المناطق.

مناطق انقطاع الكهرباء في أبوتشت


شملت المناطق التي ستتأثر بقطع الكهرباء: بخانس ونجوعها،ومرشح النجمة، ونجع القصب والرزقة والخيام، والخزان،ومنطقة الحراسات والحبيلات ونجوعها.

وناشدت الوحدة المحلية أهالي المناطق المتأثرة بقطع التيار بضرورة توفير احتياجاتهم الأساسية خلال فترة الانقطاع، مؤكدة تخصيص أرقام هاتفية لتلقي الشكاوى والمشكلات الطارئة، لضمان سرعة التعامل معها حتى عودة الخدمة بشكل طبيعي.

الجريدة الرسمية
