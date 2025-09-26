الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

السطحيون على مائدة الرواق الفلسفي في مكتبة مصر الجديدة

الرواق الفلسفي لمكتبة
الرواق الفلسفي لمكتبة مصر الجديدة، فيتو

تستضيف مكتبة مصر الجديدة العامة غدًا السبت، صالونها الثقافي الشهري "الرواق الفلسفي"، الذي يعقد تحت عنوان "عقولنا المستعارة"، متناولًا كتاب "السطحيون: ما يفعله الإنترنت بأدمغتنا" للصحفي الأمريكي نيكولاس كار، والصادر عن دار دبليو دبليو نورتون وشركاؤه عام 2010.

وتقام الندوة في الخامسة والنصف مساءً بمقر المكتبة، بحضور عدد من أساتذة الجامعات والمهتمين بعلم الفلسفة وجمهور المكتبة العام.

ويحاضر في الندوة الأديب عماد العادلي، الذي أوضح أن الصالون الفلسفي لا يقتصر على استعراض تاريخ الفلسفة فحسب، بل يهدف إلى تعريف الجمهور العام بـ كيفية التفكير الفلسفي والكشف عن المعنى الحقيقي لعلم الفلسفة.

ويتناول "الرواق الفلسفي" مجموعة من المحاور الرئيسية التي تركز على تأثير التكنولوجيا على الإدراك والمعرفة، وتشمل: ماذا يفعل الإنترنت بأدمغتنا، تاريخ الوسائط المعرفية (من الشفاهية إلى الذكاء الاصطناعي)، التقنيات الحديثة وثقافة التشظي، التحول من المعرفة إلى المعلومة، بالاضافة إلى المرونة العصبية والتكيف المخيف للدماغ على البلادة المعرفية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مكتبة مصر الجديدة العامة مكتبة مصر الجديدة الذكاء الاصطناعي التقنيات الحديثة الرواق الفلسفي السطحيون نيكولاس كار

مواد متعلقة

مكتبة الإسكندرية تنظم ورشة عمل حول"مسارات التحول الأخضر بالمنطقة العربية"

الأكثر قراءة

جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

حريق مصنع المحلة، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 7 وفيات و37 مصابًا

السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية ويؤدي صلاة الفجر مع الطلاب

الجامعات الأهلية: فتح باب التقديم لمنح الدكتور علي مصيلحي التعليمية

11 قرارا جمهوريًا مهمًا وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار قيادات الدولة

ننشر صور ضحايا حريق مصنع الملابس بالغربية

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الرحمن الرحيم بالقاهرة (بث مباشر)

أسماء ضحايا ومصابي حريق وانهيار مصنع الملابس بالغربية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قراءة سورتي السجدة والإنسان كل جمعة؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الكعبة في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والأحزان

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 26 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads