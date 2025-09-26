السطحيون على مائدة الرواق الفلسفي في مكتبة مصر الجديدة

تستضيف مكتبة مصر الجديدة العامة غدًا السبت، صالونها الثقافي الشهري "الرواق الفلسفي"، الذي يعقد تحت عنوان "عقولنا المستعارة"، متناولًا كتاب "السطحيون: ما يفعله الإنترنت بأدمغتنا" للصحفي الأمريكي نيكولاس كار، والصادر عن دار دبليو دبليو نورتون وشركاؤه عام 2010.

وتقام الندوة في الخامسة والنصف مساءً بمقر المكتبة، بحضور عدد من أساتذة الجامعات والمهتمين بعلم الفلسفة وجمهور المكتبة العام.

ويحاضر في الندوة الأديب عماد العادلي، الذي أوضح أن الصالون الفلسفي لا يقتصر على استعراض تاريخ الفلسفة فحسب، بل يهدف إلى تعريف الجمهور العام بـ كيفية التفكير الفلسفي والكشف عن المعنى الحقيقي لعلم الفلسفة.

ويتناول "الرواق الفلسفي" مجموعة من المحاور الرئيسية التي تركز على تأثير التكنولوجيا على الإدراك والمعرفة، وتشمل: ماذا يفعل الإنترنت بأدمغتنا، تاريخ الوسائط المعرفية (من الشفاهية إلى الذكاء الاصطناعي)، التقنيات الحديثة وثقافة التشظي، التحول من المعرفة إلى المعلومة، بالاضافة إلى المرونة العصبية والتكيف المخيف للدماغ على البلادة المعرفية.

