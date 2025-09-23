الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
سفير الدنمارك: نتطلع للتوسع في مجالات التعاون مع مكتبة الإسكندرية

استقبال مدير مكتبة
استقبال مدير مكتبة الإسكندرية لسفير الدنمارك

استقبل الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، سفير الدنمارك لدى مصر، لارس بو مولر، ووفدًا رفيع المستوى من البرلمان الدنماركي مرافقًا له، في زيارة تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون الثقافي والمعرفي بين مصر والدنمارك.

حيث رحب الدكتور زايد  السفير والوفد المرافق له في رحاب مكتبة الإسكندرية، مشيرًا إلى المكانة المتميزة التي تحتلها المكتبة ليس فقط على صعيد مصر بل على مستوى العالم أجمع نظرًا لتاريخها العريق وأهميتها العلمية والثقافية.


وأوضح د. زايد، إن المكتبة بُنيت في موقع المكتبة القديمة الشهيرة التي أنشئت في العصر البطلمي معتبرًا هذا الموقع رمزيًا لما يمثله من إرث حضاري، كما سرد زايد تفاصيل مشروع إحياء المكتبة منذ إعلان إنشاء المكتبة في مؤتمر أسوان عام 1990 مرورًا بجميع مراحل البناء والتجهيز، وصولًا إلى افتتاحها الرسمي في عام 2002.

وأكد د. زايد، أن مبنى المكتبة لا يقتصر على كونه مبنى خرساني بل يعكس فلسفة حضارية وتاريخية عميقة، مشيرًا إلى أن جدران المكتبة مزينة بكتابات بلغات متعددة تصل إلى 120 لغة مختلفة تعكس التنوع الثقافي والانفتاح على كل الحضارات. 

وأضاف أن المكتبة اليوم تستقبل نحو ألفي زائر يوميًا من مختلف الأعمار والجنسيات، وتقدم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بما في ذلك المعارض والندوات والورش التعليمية، لتصبح بذلك حلقة وصل مهمة تربط مصر بالدول العربية والأفريقية والعالمية.

من جانبه، أعرب  لارس بو مولر عن بالغ سعادته بزيارة مكتبة الإسكندرية، مؤكدًا إعجابه بالمستوى التنظيمي والأنشطة المتنوعة التي تقدمها المكتبة، ومشيرًا إلى تطلعه لتوسيع مجالات التعاون بين المكتبة والدنمارك في المشروعات المشتركة بما يعود بالنفع على الطرفين.

وفي ختام الزيارة، قام  السفير والوفد المرافق بجولة تفقدية داخل المكتبة، اطلعوا خلالها على مختلف أقسامها ومرافقها، واستمعوا إلى شرح مفصل عن المشاريع والأنشطة الثقافية والفنية التي تنظمها المكتبة على مدار العام.

الدكتور أحمد زايد الاسكندرية لارس بو مولر

