انطلاق احتفالية «العلماء العرب في العصر الذهبي للإسلام» بمكتبة الإسكندرية

شهدت مكتبة الإسكندرية اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات احتفالية العلوم 2025، التي ينظمها مركز القبة السماوية العلمي بقطاع التواصل الثقافي في الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر بساحة الحضارات (البلازا) بالمكتبة، تحت شعار «العلماء العرب في العصر الذهبي للإسلام».

وتُعد احتفالية العلوم أحد أكبر المهرجانات العلمية المفتوحة للجمهور في مصر والعالم العربي، حيث تمنح العلم حضورًا حيًّا وتتيح للزوار من مختلف الأعمار والخلفيات فرصة التساؤل والمناقشة والاكتشاف، بما يعزز من دور الثقافة العلمية في حياة الأفراد والمجتمع.

واختير شعار هذا العام «العلماء العرب في العصر الذهبي للإسلام»، ليكون محور الفعاليات، حيث تسعى الاحتفالية إلى تسليط الضوء على الإسهامات العظيمة للعلماء العرب والمسلمين في مختلف مجالات المعرفة، ودورهم في تشكيل الحضارة الإنسانية، بما يرسخ الهوية العلمية والثقافية لدى الأجيال الجديدة.

وتشمل الاحتفالية فعاليات "قرية العلوم" التي تضم أكثر من 43 خيمة علمية، تُقدم من خلالها ورش عمل مبتكرة، وعروضًا وتجارب تفاعلية، ومحاضرات علمية، وعروضًا تقديمية، ومسرحيات علمية تعليمية هادفة، بما يجعل العلم تجربة حيّة ممتعة وملهمة لجميع الزوار.

وتشهد الاحتفالية مشاركة واسعة من المؤسسات التعليمية والثقافية على مستوى محافظة الإسكندرية، حيث يشارك عدد من المدارس الحكومية والخاصة والدولية من بينها: فيكتوريا كولدج، النصر للبنين والبنات، كلية البنات القومية، وسيتي الدولية.

كما يشارك في الفعاليات أكثر من 30 مؤسسة علمية وثقافية من أبرزها: جامعة الإسكندرية، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، المراكز الاستكشافية للعلوم والتكنولوجيا، مكتبات الإسكندرية (النشء، الطفل، الفنون، والتخصصية)، بالإضافة إلى عدد من الجمعيات الأهلية مثل جمعية المستقبل وجمعية أصداء للارتقاء بالصم وضعاف السمع.

