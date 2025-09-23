الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مدير مكتبة الإسكندرية: التحول الأخضر لم يعد خيارًا بل ضرورة لحماية أمننا البيئي

الاسكندريه
الاسكندريه

أكد  الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية أن التحول الأخضر لم يعد خيارًا بل ضرورة لحماية أمننا البيئي، فى ضوء ما تشهده المنطقة العربية من تقلبات في درجات الحرارة وتحديات بالغة في الموارد المائية إثر التغيرات المناخية.

 

السيسي: عزمنا على زيادة حجم التبادل التجاري مع رواندا وتشجيع الاستثمارات المتبادلة

وزير الخارجية للمفوض الأوروبي لشئون الهجرة: مصر تستضيف١٠ ملايين أجنبي ما بين لاجئ ومهاجر وطالب لجوء


جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية اليوم لجلسات ورشة عمل "مسارات التحول الأخضر في المنطقة العربية"، والتي تنظمها مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات والبرامج الخاصة بقطاع البحث الأكاديمي برئاسة الدكتورة مروة الوكيل، والشريك العربي الإقليمي لأكاديمية العالم للعلوم للدول النامية TWAS-AREP، وذلك بمناسبة مرور 20 عامًا على هذه الشراكة بين الجانبين، والتي أثمرت صورًا كثيرة لدعم شباب الباحثين والعلماء العرب.
وقال أنَ هذه الورشة تأتي لتعزيز فهمنا عن أهمية واستراتيجيات التحول الأخضر في المنطقة العربية وابتكار الحلول الملائمة لظروفنا المحلية مع مراعاة الخصوصية البيئية لكل منطقة.
وأضاف بقوله: على الصعيد الاقتصادي، ظل الاعتماد طويل الأمد على صادرات النفط والغاز يعرّض الدول العربية لهزات أسعار الطاقة العالمية. بالتالي يفتح التحول الأخضر آفاق تنموية جديدة من خلال تنويع مصادر الدخل، وتطوير حلول للطاقة المتجددة.
وأكد الدكتور زايد أن ورشة العمل ستتيح فرصة لتبادل أحدث الأبحاث في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام المياه وإدارة المخلفات، من خلال جلسات ورشة العمل الي سيلقيها خبراء بارزين من العلماء والمتخصصين عملوا على موضوعات متخصصة في مجال التحول الأخضر.
شارك في أعمال الجلسة الافتتاحية كل من الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق والدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور حسين العطفي، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إضافة إلى باحثين ومتحدثين من مختلف الدول العربية
تستعرض الورشة على مدار يومين نماذج متقدمة عن التحول الأخضر، وإمكانات تطبيقها في السياق العربي بما يراعي التنوع الجغرافي والبيئي. وتركّز أجندة الورشة على محاور رئيسية، أبرزها: سُبل التحول الأخضر من أجل حماية البيئة والحفاظ التنوع البيولوجي، ومناقشة استراتيجيات التكيف مع آثار تغير المناخ في المنطقة العربية وما يرتبط بذلك من موضوعات تخص صحة الإنسان. إضافة إلى عرض أحدث التطورات في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء ودورهم في تحقيق مستقبل مستدام في المنطقة العربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور أحمد زايد الاسكندرية الدول العربية

مواد متعلقة

وزير الخارجية للمفوض الأوروبي لشئون الهجرة: مصر تستضيف١٠ ملايين أجنبي ما بين لاجئ ومهاجر وطالب لجوء

غرفة الجيزة ترحب بمصفوفة الإصلاحات وتؤكد دعمها لتوجهات مضاعفة الصادرات

السيسي: عزمنا على زيادة حجم التبادل التجاري مع رواندا وتشجيع الاستثمارات المتبادلة

الأكثر قراءة

محمد حمدي زكي يتعادل لحرس الحدود أمام الأهلي (فيديو)

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

تصويبة صاروخية، جراديشار يتقدم لـ الأهلي بهدف مبكر في شباك حرس الحدود

الصحة: فتح تحقيق عاجل في تعطل جهاز C-Arm بمستشفى كفر الشيخ العام

مصريون ينتفضون بعد إهانة ماكرون في نيويورك: استعراض سلطة فاشل

30 دقيقة تمنع 45 معلما من دخول مدرسة بأبو حمص وتحيلهم للتحقيق

الصحة العالمية ترد على تصريحات ترامب بوجود علاقة بين الباراسيتامول والإصابة بالتوحد

5 أسباب وراء خسارة محمد صلاح جائزة الكرة الذهبية

خدمات

المزيد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

وفاة مفتي المملكة العربية السعودية عبد العزيز آل الشيخ.. أكثر من خطبوا يوم عرفة عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، لماذا أمر الله موسى وهارون أن يتلطفا مع فرعون رغم أنه كافر؟

تفسير رؤية دق الطبل في المنام وعلاقتها بمتاعب وهموم تواجه الرائي قريبا

مفتي الجمهورية في اليوم العالمي للغة الإشارة: الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads