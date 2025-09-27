إعفاء من الرسوم ورصيد مجاني، مزايا الاشتراك في محفظة القاهرة كاش

يسعى مسؤولو بنك القاهرة لترغيب شريحة أكبر من العملاء في السوق المصرفي باستخدام محفظة البنك القاهرة كاش.

ويقدم بنك القاهرة خدمات عديدة لترغيب العملاء في الاشتراك بمحفظة القاهرة كاش، ومن بين تلك المزايا الإعفاء من رسوم الاشتراك والحصول على هدية 25 جنيهًا رصيد مجاني في المحفظة لكافة العملاء الجدد.

مزايا تطبيق القاهرة كاش

وتشمل مزايا الاشتراك في محفظة بنك القاهرة ما يلي:

إمكانية الدفع من خلال الـ scan مع خاصية الـ QR code.

تقدم الخدمة لعملاء البنك وغير العملاء (بحيث يكون الحد الأدنى لعمر العميل 16 سنة).

يمكن فتح أكثر من حساب بحد أقصى 3 حسابات لكل عميل على مستوى كافة البنوك التي تقدم الخدمة في مصر.

الإعفاء من رسوم السحب من محفظة القاهرة كاش من ماكينات الـ ATM.



شروط الاشتراك في محفظة القاهرة كاش

هناك عدة شروط يجب الالتزام بها للاشتراك، وهي:

يمكن الاشتراك أون لاين من خلال موقع البنك أو تنزيل تطبيق محفظة قاهرة كاش على الموبايل أو الذهاب لفرع البنك للاشتراك بالخدمة.

تقديم بطاقة الرقم القومي السارية.

ينبغي تقديم رقم الهاتف المحمول الذي تم تسجيله.

لا يقل عمر المستفيد من محفظة القاهرة كاش عن 16 عامًا.

عند فتح أكثر من 3 حسابات سيتم الرفض آليًّا من نظام التشغيل.

ومن جانب آخر يسعى بنك القاهرة لتقديم خدمات عديدة تناسب عملاء البنك، ومنها التوسع في إعداد ماكينات الصراف الآلي.

ولإقبال الملايين من المواطنين على السفر والتواجد في الساحل الشمالي خلال فصول الصيف، وجه مسئولو بنك القاهرة بزيادة أعداد الماكينات في الساحل.

ووصل عدد ماكينات الصراف الآلي ATM في الساحل إلى نحو ـ 36 ماكينة صراف آلي منتشرين في أهم مواقع الساحل الشمالي بما يخدم العملاء.

يبحث الكثير من عملاء بنك القاهرة عن حدود الإيداع اليومية المسموح بها في ماكينات الصراف الآلي.

وأوضح مسؤولون بنك القاهرة أن حد الإيداع اليومى على ماكينات الصراف الآلي 20000 جم.

وفي سياق متصل يقدم بنك القاهرة عددا من الخدمات عبر ماكينات الصراف الآلي.

وتشمل قائمة الخدمات التي يقدمها بنك القاهرة عبر ماكينات الصراف الآلي لعملائه ما يلي:

١_«الإيداع بدون بطاقة» من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك ATM.

٢_ السحب النقدي والإيداع.

٣_تغيير العملة وتسوية بطاقات الائتمان.

٤_ دفع الفواتير وشحن رصيد الهاتف المحمول.

٥_ خدمات المحفظة الإلكترونية .

