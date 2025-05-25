الأحد 25 مايو 2025
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اقتصاد

هل يمكن شراء شهادات الاستثمار من إنستاباي في بنك القاهرة؟

بنك القاهرة، فيتو
بنك القاهرة، فيتو

يتساءل العديد من عملاء بنك القاهرة حول إمكانية شراء شهادات الاستثمار من تطبيق إنستاباي.

وأوضح مسؤولو بنك القاهرة أنه غير متاح حاليا عملية شراء العملاء للشهادات الاستثمار من تطبيق إنستاباي.

من جانب آخر، حدد بنك القاهرة تفاصيل بطاقة ميزة المدفوعة مقدما بدون اسم.

وتشمل خصائص البطاقة من بنك القاهرة ما يلي: 

1--تصدر البطاقة بدون طباعة اسم العميل على البطاقة وتصدر بالشريحة الذكية.

2-- صلاحية حتى ٣ سنوات منذ إصدارھا.

3-- يتم طباعة البطاقة أولا وتتوافر بالفرع، ويتم بيعھا للعميل فور استيفاء المستندات المطلوبة، ثم تسجيل بيانات العميل على النظام لتنشيطھا.

4-( ٥٠٧٨٠٣١٥9 ) BIN –الرقم التعريفى الخاص بالبطاقة

5-- تصدر للأشخاص الطبيعيين ابتداءً من سن ١٦ سنة ويمكن للوالد/ الوالدة شراء بطاقات للأبناء القصر بدءا من ١٠ سنوات، وذلك من أي فرع من فروع بنك القاھرة.

كافة بطاقات ميزة تعمل على مواقع الإنترنت التى تقبل ميزة داخل مصر والمتواجد بها اللوجو الخاص ببطاقة ميزة مع إتاحة خدمة الكود الأمن، حيث يتم إرسال رسالة نصية إلى هاتفك المحمول المسجل على النظام تحتوى على كود يتم إدخاله فى المعاملة حتى تتم.

- يلزم لإتمام التغذية أن تكون البطاقة منشطة.

- الحد الأقصى لرصيد البطاقة 200.000 جنيه مصري وفقًا للمعايير الموضوعة حاليًا.

- يمكن للعميل إعادة تغذية البطاقة حتى الحد الأقصى المذكور أعلاه.

 

- عدد مرات التغذية في اليوم 20 مرة وفي الشھر 100مرة.

 

من جانب آخر يبحث عملاء بنك القاهرة عن طريق الاشتراك في خدمة الإنترنت البنكي.

وأوضح مسئولو بنك القاهرة أنه يمكن للعميل الاشتراك في خدمة الإنترنت البنكي في حالة الاستفادة ببطاقة ائتمانية فقط.

ويتم زيارة أحد الفروع في بنك القاهرة لإتمام عملية الاشتراك في خدمات الإنترنت البنكي.

 

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