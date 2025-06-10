أخبار الاقتصاد اليوم: المركزي يسحب سيولة بـ 340.9 مليار جنيه من السوق المصرفي.. الرقابة المالية توافق على نشر تقرير إفصاح "يو للتمويل الاستهلاكي".. البورصة تربح 21 مليار جنيه بختام التعاملات

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

توقعات سعر صرف الدولار أمام الجنيه

كشف الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي والمصرفي، عن توقعاته لسعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال العام الجاري، مشيرًا إلى عدة عوامل قد تسبب في تحرك الدولار.

وأكد في تصريحات تليفزيونية لـ “العربية”: سعر صرف الدولار مقابل الجنيه قد يصل إلى نحو 60 جنيهًا، إذا تفاقمت عدة عوامل مثل استمرار مشكلات السيولة وارتفاع الطلب على العملة الخضراء.

وتوقع نافع أن يكون هذا السيناريو واقعيًا بحلول نهاية عام 2025، خاصة في حال غياب تحسن ملحوظ في إيرادات النقد الأجنبي أو فشل في جذب استثمارات خارجية كافية .

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري



- 49.57 جنيه للشراء.

- 49.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر



- 49.59 جنيه للشراء.

- 49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر



- 49.57 جنيه للشراء.

-79 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدى أجريكول



- 49.59 جنيه للشراء.

- 49.69 جنيه للبيع.

البنك الدولي: الاقتصاد العالمي يسير في أبطأ معدل نمو سنوي في عام

أصدر البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته الجديدة التي تشير إلى أن الاقتصاد العالمي يسير نحو تسجيل أبطأ معدل نمو سنوي في عام لا يشهد ركودا منذ 2008، في ظل استمرار التوترات التجارية العالمية وتزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وقال البنك الدولي في تقرير إن السياسات الحمائية وارتفاع الرسوم الجمركية، إلى جانب الغموض المصاحب لها، بددت الآمال بتحقيق "هبوط سلس" للاقتصاد العالمي كان يبدو ممكنا قبل أشهر فقط، بحسب ما نقلته صحيفة "أكسيوس" الأمريكية.

وكتب إنديرميت جيل، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، في التقرير: "كان الاقتصاد العالمي في طريقه للاستقرار بعد سلسلة استثنائية من الكوارث الطبيعية والبشرية خلال السنوات الماضية... لكن تلك اللحظة قد ولت"، مضيفا: "الاقتصاد العالمي يواجه الآن اضطرابات جديدة".

ويتوقع البنك الدولي أن يتراجع النمو العالمي إلى 2.3% خلال العام الحالي، وهو أبطأ معدل نمو منذ 17 عامًا باستثناء عامي الركود 2008 و2020، وتمثل هذه النسبة تراجعا بمقدار 0.4 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات البنك في يناير الماضي، نتيجة خفض التقديرات للنمو في الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الكبرى.

وخفض البنك أيضا توقعات للنمو في الولايات المتحدة 1.4% هذا العام، أي أقل بنسبة تقترب من نقطة مئوية كاملة مقارنة بتوقعاته في بداية العام.

ويعد البنك الدولي أحدث مؤسسة دولية، إلى جانب صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تحذر من أن السياسات التجارية التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستبطئ وتيرة النمو العالمي.

وتستند التوقعات إلى فرضية استمرار مستويات الرسوم الجمركية الحالية كما كانت في نهاية مايو، بما في ذلك الرسوم المخفّضة على السلع الصينية التي تم التفاوض بشأنها الشهر الماضي.

ويتوقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد العالمي "تعافيا فاترا" خلال العامين المقبلين، مما سيؤدي إلى بقاء الناتج العالمي دون المستويات المتوقعة سابقا، مشيرا إلى أنه في حال خفض الرسوم الجمركية إلى النصف مقارنة بمستويات مايو، فقد يضيف ذلك نحو 0.2 نقطة مئوية إلى النمو العالمي في المتوسط بين عامي 2025 و2026، بحسب توقعات البنك.

الرقابة المالية توافق على نشر تقرير إفصاح "يو للتمويل الاستهلاكي" بغرض التداول

لأول مرة في السوق المصري، استخدام آلية توزيعات أرباح الشركات المقيدة كآلية لتوسيع قاعدة الملكية بغرض القيد والتداول.

الآلية المقررة تعد طريقة مبتكرة للقيد والتداول دون الحاجة إلى طرح عام أو خاص أو زيادة في رأس المال بما يعكس مرونة الأطر التنظيمية وتطور الأدوات المتاحة لتعزيز كفاءة وتنافسية السوق.

نشر تقرير الإفصاح بغرض تداول أسهم

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح بغرض تداول أسهم رأسمال شركة "يو للتمويل الاستهلاكي"، (فاليو سابقًا)، إحدى الشركات التابعة لشركة مجموعة إي اف جي القابضة.

وذلك تنفيذًا للفقرة الثانية من البند (2) من المادة (7) من قواعد القيد والشطب، أن تنشر الشركات الراغبة في القيد تقرير إفصاح معتمد من الهيئة قبل بدء التداول على أسهمها وفق قواعد النشر المعدة من قبل الهيئة، وذلك بعد استيفاء شروط القيد.

جدير بالذكر أن هذه الإجراءات تعد وسيلة قانونية حديثة ومبتكرة تقدمت بها مجموعة إي اف چي القابضة، وتم اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية في خطوة غير مسبوقة، للاستفادة من آلية توزيعات أرباح الشركات المقيدة وأنشطة شركاتها التابعة لتوسيع قاعدة الملكية والقيد في بغرض التداول، وتساعد على تحويل الملكية غير المباشرة إلى ملكية مباشرة، وتوسيع قاعدة ملكية الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

أسعار البيض في السوق اليوم

أس عار البيض اليوم ، سجلت أسعار بيض المائدة، اليوم الثلاثاء، استقرارًا في الأسواق، سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية، فيتو

أسعار كرتونة في الأسواق اليوم

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية، فيتو

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 103 جنيهات و108 جنيهات.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية، فيتو

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 105 إلى 110 جنيهات في الشركات ومحلات النصف جملة.

البورصة تربح 21 مليار جنيه بختام التعاملات

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، أولى جلساتها عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وربح رأس المال السوقى 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.330 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 32904 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 41174 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 14770 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 9847 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 13363 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 3435 نقطة.

البنك المركزي يسحب سيولة بنحو 340.9 مليار جنيه من السوق المصرفي

قرر البنك المركزي المصري سحب سيولة بنحو 340.9 مليار جنيه من السوق المصرفي اليوم الثلاثاء، من خلال عطاء السوق المفتوحة الذي شارك فيه 17 بنكًا، في خطوة تهدف إلى إدارة السيولة وتحسين نفاذ سياسته النقدية.

ويأتي هذا الإجراء عقب قرار البنك بتعديل آلية قبول العطاءات في عملياته الرئيسية لربط الودائع، حيث تحول من نظام التخصيص النسبي إلى قبول جميع العطاءات المقدمة بسعر فائدة قدره 25.5%.

وأكد البنك المركزي أنه سيستمر في إدارة السيولة لتحقيق التوازن المطلوب والحفاظ على استقرار سعر الفائدة في سوق الإنتربنك عند مستوى سعر العملية الرئيسية (متوسط الكوريدور) وسيتم نشر نتائج عمليات ربط الودائع بشكل دوري على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

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