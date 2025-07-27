8 خطوات لسحب النقود من المحفظة الذكية للبنك عبر ماكينات الصراف الآلي في cib

يتساءل العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن تفاصيل وخطوات سحب النقود من المحفظة الذكية للبنك عبر ماكينات الصراف الآلي ATM.

وأوضح مسئولو البنك التجاري الدولي أن خطوات السحب من محفظة البنك التجاري الدولي عبر ماكينات الصراف الآلي تشمل ما يلي:

خطوات السحب من محفظة CB

من تطبيق المحفظة على هاتفك المحمول، اختر "السحب النقدي من ماكينة الصراف الآلي" ثم أدخل المبلغ الذي سيتم سحبه متبوعًا بكلمة مرور المحفظة للحصول على الرقم السري المتغير OTP على ماكينة الصراف الآلي، اختر "خدمات بدون بطاقة" على ماكينة الصراف الآلي، اختر "المحفظة الذكية" على ماكينة الصراف الآلي، اختر "السحب النقدي" على ماكينة الصراف الآلي، أدخل رقم الهاتف المحمول المسجل لدى البنك على ماكينة الصراف الآلي، أدخل رقم OTP الذي حصلت عليه من تطبيق المحفظة الذكية الخاص بك على ماكينة الصراف الآلي، أدخل المبلغ المطلوب سحبه.

ومن جانب اخر تشمل قائمة الخدمات والمعاملات المسموح بها بالعملة الاجنبية في البنك التجاري الدولي CIB مايلي:

معاملات العملة الأجنبية في البنك التجاري الدولي

1- التحويل من حساب عملة أجنبية إلى حساب بالجنيه المصري فقط بين حسابات العميل، لحسابات أخرى داخل البنك ولحسابات خارج البنك.

2- التحويل من حساب عملة أجنبية إلى حساب عملة أجنبية أخر، بشرط أن يكون الحسابين بنفس العملة الأجنبية، فقط بين حسابات العميل ولحسابات خارج البنك.

3- لا يمكن التحويل من جنيه مصري إلى عملة أجنبية أو من عملة أجنبية إلى عملة أجنبية مختلفة، فهذا غير متاح الآن من خلال الخدمة المصرفية عبر الإنترنت.

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