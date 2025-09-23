محافظ الغربية: تحسين الخدمات بمحيط منطقة السيد البدوى لجعلها مقصدًا سياحيًا

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولة ميدانية مفاجئة، لمتابعة الأعمال الجارية في مشروع تطوير محيط مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا أحد أبرز المقاصد الدينية والثقافية بمحافظات الدلتا.

ويأتي المشروع في إطار توجه الدولة نحو إحياء المناطق التاريخية والتراثية، وتحسين البيئة الحضرية ورفع جودة الحياة للمواطنين.

ورافق محافظ الغربية خلال الجولة ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا.

وأكد محافظ الغربية أن المشروع الجاري تنفيذه في محيط المسجد يُمثل نقطة انطلاق حقيقية نحو تطوير شامل لقلب مدينة طنطا من خلال إعادة تنظيم الحركة المرورية وتنسيق المشهد العام وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين مع الحفاظ على الطابع التاريخي والتراثي للمنطقة.

وأوضح اللواء أشرف الجندي أن أعمال التطوير تشمل مناطق حيوية مثل حارة الهنود وسوق النحاسين وتهدف إلى إزالة المظاهر العشوائية وتحقيق سيولة مرورية وتنظيم الأسواق مشيرًا إلى تركيب أكشاك موحدة التصميم تليق بالقيمة الدينية والتاريخية للمنطقة بما يعيد الرونق الحضاري ويوفر بيئة منظمة للبائعين والأنشطة الخدمية.

وأضاف المحافظ أن الأكشاك الموحدة تأتي كبديل حضاري للباعة الجائلين وتُسهم في تنظيم الأنشطة التجارية العشوائية ضمن خطة أشمل لإزالة التعديات، وتجميل الأرصفة وتجديد البلدورات، وتطوير الأرضيات بما يتماشى مع المعايير الجمالية والهندسية الحديثة ويحقق بيئة عمرانية لائقة بموقع يُعد من أهم المواقع على خريطة السياحة الدينية في مصر.

وأشار المحافظ إلى أن خطة العمل تشمل أيضًا تطوير شبكات البنية التحتية وتنفيذ حلول فعالة لصرف مياه الأمطار اعتمادًا على الميول الطبيعية إلى جانب تنسيق كامل للمشهد العمراني في المنطقة المحيطة ورفع كفاءة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية وتوحيد واجهات المحال التجارية بهدف إعادة الاعتبار للمنطقة كواحدة من أهم المناطق ذات الطابع التراثي في وسط الدلتا.

وخلال جولته حرص المحافظ على إزالة أي إشغالات تعيق حركة المواطنين والزائرين والتحدث معهم بشكل ودي حيث صافح عددًا من المواطنين واستمع لملاحظاتهم وأفكارهم حول تحسين الخدمات وتسهيل الحركة في المنطقة مؤكدًا أن المواطنين هم محور جهود التنمية وتحسين جودة الحياة.

وشدد اللواء أشرف الجندي على ضرورة المتابعة اليومية الدقيقة لكافة الأعمال الجارية مع الالتزام الكامل بالجداول الزمنية دون المساس بجودة التنفيذ أو المعايير الفنية مشيرًا إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير وسط مدينة طنطا، واستعادة طابعها التراثي وتحويلها إلى مقصد ديني وثقافي وسياحي متكامل يعكس الهوية المصرية ويضع المواطن في قلب جهود التنمية.

