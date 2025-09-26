7 أعراض للإصابة بسرطان الرئة

أكدت وزارة الصحة أن التدخين السبب الرئيسي للإصابة بسرطان الرئة، داعية المواطنين إلى التوقف عنه لحماية صحتهم.

أعراض سرطان الرئة

وأوضحت وزارة الصحة أن هناك 7 أعراض رئيسية قد تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة، وهي:

سعال لا يزول.

ضيق في التنفس.

تعب وإرهاق مستمر.

ألم في الصدر.

سعال مصحوب بدم.

فقدان الوزن دون سبب واضح.

التهابات رئوية متكررة.

ومرض سرطان الرئة من أكثر أنواع السرطان شيوعا وخطورة حول العالم، حيث يحتل المرتبة الأولى بين أسباب الوفاة الناتجة عن الأورام.

ويرتبط هذا المرض ارتباط وثيق بعادة التدخين، التي تعتبر المسؤول الأول عن الغالبية العظمى من الحالات، إلى جانب عوامل أخرى مثل التلوث البيئي والتعرض للمواد الكيميائية.

أعراض لا يجب تجاهلها

يحذر الأطباء من تجاهل الأعراض المبكرة التي قد تبدو بسيطة في بدايتها، لكنها تشكل إنذارًا مبكرًا بضرورة الفحص.

التدخين.. السبب الرئيسي

تشير الدراسات إلى أن 85% من حالات سرطان الرئة مرتبطة بالتدخين، سواء المباشر أو حتى السلبي، فكل سيجارة تقلل من كفاءة الرئة وتزيد خطر التحول الخلوي الذي قد يؤدي إلى نمو الأورام.

أهمية الكشف المبكر

أكدت وزارة الصحة ان الكشف المبكر يمثل نقطة التحول في رحلة العلاج، إذ تزيد نسب الشفاء بشكل ملحوظ عند اكتشاف المرض في مراحله الأولى، مقارنة بالمراحل المتقدمة التي يصعب فيها التدخل الطبي.

وأوضحت وزارة الصحة أهمية المبادرات الصحية "100 يوم صحة" لتوفير الفحص المجاني والتوعية للمواطنين في جميع المحافظات.

وجهت وزارة الصحة نصائح بضرورة الحفاظ على رئتين صحيتين من خلال الإقلاع عن التدخين، والالتزام بنمط حياة صحي قائم على التغذية السليمة، ممارسة الرياضة، والابتعاد عن الملوثات.

