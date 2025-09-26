الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

7 أعراض للإصابة بسرطان الرئة

سرطان الرئة
سرطان الرئة

أكدت وزارة الصحة أن التدخين السبب الرئيسي للإصابة بسرطان الرئة، داعية المواطنين إلى التوقف عنه لحماية صحتهم.

أعراض سرطان الرئة 

وأوضحت وزارة الصحة أن هناك 7 أعراض رئيسية قد تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة، وهي:

  • سعال لا يزول.
  • ضيق في التنفس.
  • تعب وإرهاق مستمر.
  • ألم في الصدر.
  • سعال مصحوب بدم.
  • فقدان الوزن دون سبب واضح.
  • التهابات رئوية متكررة.

ومرض سرطان الرئة من أكثر أنواع السرطان شيوعا وخطورة حول العالم، حيث يحتل المرتبة الأولى بين أسباب الوفاة الناتجة عن الأورام. 

ويرتبط هذا المرض ارتباط وثيق بعادة التدخين، التي تعتبر المسؤول الأول عن الغالبية العظمى من الحالات، إلى جانب عوامل أخرى مثل التلوث البيئي والتعرض للمواد الكيميائية.

أعراض لا يجب تجاهلها

يحذر الأطباء من تجاهل الأعراض المبكرة التي قد تبدو بسيطة في بدايتها، لكنها تشكل إنذارًا مبكرًا بضرورة الفحص.

التدخين.. السبب الرئيسي

تشير الدراسات إلى أن 85% من حالات سرطان الرئة مرتبطة بالتدخين، سواء المباشر أو حتى السلبي، فكل سيجارة تقلل من كفاءة الرئة وتزيد خطر التحول الخلوي الذي قد يؤدي إلى نمو الأورام.

أهمية الكشف المبكر

أكدت وزارة الصحة ان الكشف المبكر يمثل نقطة التحول في رحلة العلاج، إذ تزيد نسب الشفاء بشكل ملحوظ عند اكتشاف المرض في مراحله الأولى، مقارنة بالمراحل المتقدمة التي يصعب فيها التدخل الطبي. 

وأوضحت وزارة الصحة أهمية المبادرات الصحية  "100 يوم صحة" لتوفير الفحص المجاني والتوعية للمواطنين في جميع المحافظات.

الصحة تحذر المواطنين من تأخير أو إهمال الحصول على التطعيمات الروتينية للأطفال

الصحة: إجراء أكثر من 20 ألف عملية مياه بيضاء خلال 2025

وجهت وزارة الصحة نصائح بضرورة الحفاظ على رئتين صحيتين من خلال  الإقلاع عن التدخين، والالتزام بنمط حياة صحي قائم على التغذية السليمة، ممارسة الرياضة، والابتعاد عن الملوثات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإصابة بسرطان الرئة التلوث البيئي ضيق في التنفس سرطان الرئة مرض سرطان الرئة نمط حياة صحي وزارة الصحة نمط حياة ممارسة الرياضة

مواد متعلقة

تكليف "جلال الشربيني" لتسيير أعمال الإدارة المركزية للشئون الطبية بالتأمين الصحي

الصحة تحذر المواطنين من تأخير أو إهمال الحصول على التطعيمات الروتينية للأطفال

للعام الثالث على التوالي، مصر تترأس تحالف أصدقاء الأمم المتحدة للقضاء على الالتهاب الكبدي

الصحة: إجراء أكثر من 20 ألف عملية مياه بيضاء خلال 2025

استئصال ورم بدون جراحة بالقنوات المرارية بوحدة المناظير بمستشفى أحمد ماهر التعليمي

رئيس الشراء الموحد يبحث مع شركة صينية توطين صناعة حضانات الأطفال

نجاح 120 عملية لعلاج فرط التعرق عند الأطفال بمبرة طنطا

الصحة تكشف ملابسات وفاة صيدلانية بعد نوبتجية 18 ساعة بمستشفى التأمين الصحي بالمنيا

الأكثر قراءة

انفجار مصنع المحلة، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 7 وفيات و37 مصابًا

يبدأ تطبيقها اليوم، المواعيد الشتوية لغلق وفتح المحال والمطاعم والكافيهات

أسعار الخضار اليوم، وقف جنون الطماطم وارتفاع 4 أصناف منها البامية

سعر السمك اليوم، البلطي يتجاوز الـ 80 جنيها وانخفاض غير متوقع في الجمبري والبوري

ارتفاع ضحايا انهيار مصنع بسبب انفجار الغلاية بالمحلة إلى 5 وفيات و25 مصابا (صور)

جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

ارتفاع مفاجئ في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025

بدء تطبيق المواعيد الشتوية لغلق وفتح المحال والكافيهات، استثناء لهؤلاء، ساعة إضافية في الإجازات، وغرفة عمليات للمتابعة

خدمات

المزيد

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

سعر جرام الفضة في السوق المحلية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 26 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 26 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 26 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads