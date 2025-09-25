تكليف "جلال الشربيني" لتسيير أعمال الإدارة المركزية للشئون الطبية بالتأمين الصحي

أصدر الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، القرار رقم (79) لسنة 2025، بتكليف الدكتور جلال الشربيني بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف الطب البشري للقيام بأعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية لمدة ثلاثة أشهر، على أن يعاد العرض للتقييم.

وأكد القرار أن للسلطة المختصة الحق في إنهاء التكليف قبل انتهاء مدته إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، على أن يُعمل بالقرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وتلتزم الجهات المعنية بتنفيذه كل فيما يخصه.

