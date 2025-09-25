الخميس 25 سبتمبر 2025
أخبار مصر

استئصال ورم بدون جراحة بالقنوات المرارية بوحدة المناظير بمستشفى أحمد ماهر التعليمي

الفريق الطبي
نجح الفريق الطبي بوحدة المناظير المتقدمة بمستشفى أحمد ماهر التعليمي فى إنقاذ مريض عمره ٥٧ سنة يعاني من انسداد متكرر فى القنوات المرارية، وقام بعمل منظار قنوات مرارية أكثر من مرة وتركيب دعامة فى وقت سابق.

وصرح الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بأن المريض وصل المستشفى بحالة إعياء شديدة، وتم على الفور التعامل معه، وأوضحت الفحوصات أن السبب هو وجود ورم بمدخل القناة المرارية مع نسبة عالية من التحور، مما يهدد حياة المريض.

جراحة كبرى لاستئصال الورم

 

وأفاد بأن تم عمل منظار موجات صوتية وأخذ عينة بوحدة المناظير، وتم تأكيد التشخيص، وبعد أن كان المريض يتم تجهيزه لعمل جراحة كبرى لاستئصال الورم، تم عمل منظار قنوات مرارية، مع استئصال كامل للورم، دون الحاجة للجراحة، وتمت العملية بنجاح واستغرقت وقت إجمالي قرابة نصف ساعة.

وأوضح رئيس الهيئة أن هذه العملية تظهر مدى مهارة الفريق الطبي بوحدة المناظير المتقدمة بالمستشفى، واستعدادهم للتعامل مع كافة الحالات المعقدة دون الحاجة إلى التدخل الجراحي، مما يجنب المريض مضاعفات قد تحدث نتيجة الجراحة، وأيضًا يسرع من عملية التماثل للشفاء، حيث خرج المريض تحت الملاحظة بالقسم لمدة يوم واحد، وخرج فى اليوم التالى إلى المنزل بحالة جيدة وبدون أي مضاعفات.

يأتي هذا النجاح نتيجة الجهد المشكور من الفريق الطبي وهم: د. هشام الوكيل استشاري مناظير الجهاز الهضمي، د. محمد زكريا  استشارى مناظير الجهاز الهضمي، والفريق المعاون من الأطباء والتخدير والتمريض بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفى.

