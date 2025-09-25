للعام الثالث على التوالي، مصر تترأس تحالف أصدقاء الأمم المتحدة للقضاء على الالتهاب الكبدي

شاركت وزارة الصحة والسكان المصرية في الاجتماع السنوي الرابع لتحالف أصدقاء الأمم المتحدة للقضاء على الالتهاب الكبدي، الذي عُقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 22 إلى 30 سبتمبر 2025.

مكافحة الفيروسات الكبدية



أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن استمرار مصر في رئاسة التحالف للعام الثالث يعكس ريادتها العالمية وخبرتها المتميزة في مكافحة الفيروسات الكبدية، ويبرز ثقة المجتمع الدولي في التجربة المصرية الناجحة.



ونيابة عن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ألقى الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشئون المشروعات ومبادرات الصحة العامة، كلمة مصر، مشيرًا إلى نجاح التحالف خلال السنوات الثلاث الماضية في إدراج قضية الالتهاب الكبدي وسرطان الكبد ضمن النقاشات العالمية حول التغطية الصحية الشاملة، والأمراض غير السارية، وأهداف التنمية المستدامة، مما يعكس قوة المناصرة الجماعية والتأثير الدبلوماسي للمجموعة.



وأوضح حساني أن الالتهاب الكبدي لا يزال يشكل تحديًا عالميًا، حيث يودي بحياة أكثر من مليون شخص سنويًا، بينما يبقى ملايين المصابين دون تشخيص أو علاج. وشدد على أن القضاء على هذا المرض ليس مجرد أولوية صحية، بل واجب أخلاقي عالمي.



ودعا إلى وضع خارطة طريق عملية للمرحلة المقبلة، ترتكز على أربعة محاور رئيسية: أولًا، تعزيز الالتزام السياسي العالمي عبر الدعوة لعقد اجتماع رفيع المستوى حول الالتهاب الكبدي في الأمم المتحدة. ثانيًا، دمج جهود القضاء على المرض ضمن الأطر الأوسع للأمراض غير السارية وأهداف التنمية المستدامة.

ثالثًا، تعبئة التمويل المستدام وبناء شراكات مبتكرة مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص. وأخيرًا، تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لضمان توافر الأدوات والمعرفة وتعزيز التضامن بين الدول.

نجحت مصر في فحص أكثر من 60 مليون مواطن وتقديم العلاج المجاني للملايين



كما استعرض التجربة المصرية الرائدة في القضاء على فيروس “سي”، حيث نجحت مصر في فحص أكثر من 60 مليون مواطن وتقديم العلاج المجاني للملايين، مما قلّص معدلات انتشار المرض إلى مستويات تقترب من القضاء التام عليه، لتصبح مصر أول دولة في العالم تحصل على الإشهاد الذهبي من منظمة الصحة العالمية بخلوها من الفيروس.



وأكد على أن “تحالف أصدقاء الأمم المتحدة أصبح قوة دبلوماسية عالمية قادرة على تحويل حلم القضاء على الالتهاب الكبدي إلى واقع ملموس، ليس مجرد دائرة صغيرة من المناصرين”.

