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ثقافة وفنون

بيومي فؤاد ضيف معتز التوني في برنامج فضفضت أوي

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

يحل الفنان الكوميدي بيومي فؤاد ضيفا على برنامج فضفضت أوي، الذى يقدمه المخرج معتز التوني، على منصة Watch it الرقمية، أحدث إنتاجاتها الأصلية، في سابع حلقاته، غدًا الأربعاء، وسيتضمن البرنامج العديد من الحكايات الكوميدية والمواقف الطريفة التى يرويها بيومي فؤاد مع معتز التوني.

 

يحمل برنامج فضفضت أوي  فكرة مختلفة، إذ يستضيف المخرج معتز التوني العديد من النجوم الذين يتحدثون عن مشوارهم الفني، وبعض الجوانب فى حياتهم الخاصة، كما يكشفون أسرارًا جديدة، ولكن بشكل

 

برنامج فضفت أوي، مختلف عن أي برنامج آخر، ويتكون من 30 حلقة، ويعرض كل أربعاء على منصة Watch it الرقمية، يحل خلالهم 30  فنانًا، ضيوفًا مع المخرج معتز التوني، لسرد مواقف مضحكة وكوميدية.

 

يشار إلى أن معتز التوني استضاف في الحلقات السابقة كلا من: كريم محمود عبد العزيز، محمد رضوان، ماجد الكدواني، أحمد فتحي، محمد عبد الرحمن، المخرج أحمد الجندي.

 

 

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Watch الفنان الكوميدى المخرج معتز التوني المخرج احمد الجندي برنامج فضفضت أوى بيومي فؤاد هشام جمال

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