بيومي فؤاد رئيس تحرير في فيلمه الجديد "آخر رجل في العالم"

بدأ الفنان بيومي فؤاد تصوير أحداث فيلمه الجديد “آخر رجل في العالم” تصوير أولى مشاهده في العمل داخل إحدى الفيلات بالسادس من أكتوبر.

ويلعب بيومي فؤاد شخصية رئيس تحرير لإحدى الجرائد التي تعمل فيها مي كساب صحفية وتهتم بعالم الموضة.

أبطال فيلم آخر رجل في العالم

ويشارك في بطولة فيلم “آخر رجل في العالم”، عدد من النجوم، بجانب بيومي فؤاد، مي كساب كل من انتصار، وأيمن منصور، وسامي مغاوري، ومحمد محمود، والعمل من إخراج أسامة عرابي.

وكان آخر أعمال الفنان بيومي فؤاد مسلسل قهوة المحطة الذي تم عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان.

يذكر أن قهوة المحطة من تأليف الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيري وهو بطولة جماعية للنجوم أحمد غزي وأحمد خالد صالح وبيومي فؤاد ورياض الخولي وهالة صدقي وانتصار وحسن ابو الروس وفاتن سعيد وعلاء مرسي وضياء عبد الخالق وعلاء عوض ويوسف عثمان وأحمد ماجد وغيرهم الكثير.

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