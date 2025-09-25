أشرف صبحي ومحافظ الجيزة يفتتحان حمامات السباحة بمركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مجمع حمامات السباحة الجديد بمركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد، وذلك في إطار جولته المستمرة لتفقد وافتتاح المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطتها لتطوير البنية التحتية الشبابية والرياضية بما يحقق أكبر استفادة للنشء والشباب، ويسهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة كأسلوب حياة.

وزير الرياضة خلال افتتاح مجمع حمامات السباحة

وخلال الافتتاح، وجه وزير الرياضة المسئولين عن المركز بضرورة تخصيص يوم لزيارة مركز شباب الجزيرة كنموذج ناجح لمراكز التنمية الشبابية، للاستفادة من التجربة الرائدة وسير العمل لتقديم الخدمات والأنشطة المتنوعة للشباب وزيادة عدد الاعضاء.

ويواصل وزير الشباب والرياضة جولته بمحافظة الجيزة، لافتتاح وتفقد عدد من المنشآت الشبابية والرياضية، وذلك ضمن خطة شاملة تستهدف تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية الرياضية والشبابية، وتوفير بيئة متكاملة تدعم توسيع قاعدة الممارسة واكتشاف المواهب في مختلف الألعاب.

أشرف صبحي وأبو ريدة يشهدان حفل تكريم أساطير حراس المرمى بالكرة المصرية

فيما شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، حفل تكريم أساطير حراس المرمى في تاريخ الكرة المصرية، والذي أقيم بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر "مشروع الهدف".

حضر حفل التكريم المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعضو المكتب التنفيذي للفيفا، والنائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية وأحمد شوبير رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لرعاية اللاعبين القدامى، واللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، وعدد من رموز كرة القدم المصرية.

وخلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة أن مصر على مدار تاريخها الكروي أنجبت أساطير في حراسة المرمى، مثمنًا عطاؤهم الكبير وما قدموه للكرة المصرية، مشيرًا إلى حرص الدولة على تكريم رموزها والاحتفاء بتاريخهم.

تهيئة الأجواء المناسبة وتنفيذ المشروعات

كما أعرب وزير الشباب والرياضة عن شكره للمهندس هاني أبوريدة على جهوده ودعمه المتواصل، مؤكدًا أن تهيئة الأجواء المناسبة وتنفيذ المشروعات بمعسكرات المنتخب تمثل إصرارًا على مواصلة مسيرة التطوير، مشيرًا إلى أن القادم دائمًا أفضل للكرة المصرية، ومتمنيًا التوفيق للمنتخب الوطني الذي بات على بعد خطوة من التأهل لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه.

وأوضح وزير الرياضة أن الحرص على تكريم الحراس والرياضيين القدامى يمثل رسالة عرفان وتقدير لعطائهم، ويعكس في الوقت ذاته استراتيجية الدولة في الحفاظ على تاريخ الرياضة الوطنية وصون إرثها، موجهًا الدعوة إلى أساطير الكرة المصرية للمشاركة في الاحتفال مع المنتخب عقب التأهل إلى كأس العالم.

