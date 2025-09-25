أشرف صبحي ومحافظ الجيزة يفتتحان ملاعب البادل الجديدة بنادي النادي بأكتوبر

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، ملاعب البادل الجديدة بنادي النادي فرع أكتوبر، وذلك في إطار الجولة التفقدية التي قاما بها لعدد من المنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة الجيزة.

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن سلسلة نادي النادي بفروعها الثلاثة، تمثل إضافة قوية للبنية الرياضية، حيث صممت لتلبية احتياجات مختلف الأعمار والفئات المجتمعية، مشيرًا أن افتتاح ملاعب البدل بالنادي باكورة عدة افتتاحات في النادي، بما يساهم في نشر ثقافة الممارسة الرياضية وتحقيق العدالة في إتاحة الخدمات.

أشرف صبحي ومحافظ الجيزة يفتتحان ملاعب البادل الجديدة بنادي النادي أكتوبر

أكد وزير الرياضة أن البنية التحتية الرياضية بمصر تعيش مرحلة ذهبية، هدفها توسيع قاعدة الممارسة واكتشاف أبطال جدد، مشيرًا إلى أن نادي النادي بفروعه المختلفة بات نموذجًا للأندية المتكاملة التي تجمع بين الرياضة والترفيه وخدمة المجتمع.

وأشار وزير الرياضة إلى أن الوزارة تواصل غرس مفهوم الرياضة كأسلوب حياة، عبر نشر الملاعب المفتوحة وتوفير منشآت حديثة بما يمنح الشباب والعائلات فرصة أكبر لممارسة أنشطة مختلفة، مؤكدًا أن الرياضة لم تعد مجرد منافسات وبطولات، بل أصبحت مساحة للتلاقي المجتمعي وصناعة جيل أكثر صحة وحيوية.

ومن المقرر أن يواصل وزير الشباب والرياضة جولته بمحافظة الجيزة، لافتتاح وتفقد عدد من المنشآت الشبابية والرياضية، وذلك ضمن خطة شاملة تستهدف تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية الرياضية والشبابية، وتوفير بيئة متكاملة تدعم توسيع قاعدة الممارسة واكتشاف المواهب في مختلف الألعاب.

فيما شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، حفل تكريم أساطير حراس المرمى في تاريخ الكرة المصرية، والذي أقيم بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر "مشروع الهدف".

حضر حفل التكريم المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعضو المكتب التنفيذي للفيفا، والنائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية وأحمد شوبير رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لرعاية اللاعبين القدامى، واللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، وعدد من رموز كرة القدم المصرية.

وخلال كلمته، أكد أشرف صبحي أن مصر على مدار تاريخها الكروي أنجبت أساطير في حراسة المرمى، مثمنًا عطاؤهم الكبير وما قدموه للكرة المصرية، مشيرًا إلى حرص الدولة على تكريم رموزها والاحتفاء بتاريخهم.

كما أعرب وزير الشباب والرياضة عن شكره للمهندس هاني أبوريدة على جهوده ودعمه المتواصل، مؤكدًا أن تهيئة الأجواء المناسبة وتنفيذ المشروعات بمعسكرات المنتخب تمثل إصرارًا على مواصلة مسيرة التطوير، مشيرًا إلى أن القادم دائمًا أفضل للكرة المصرية، ومتمنيًا التوفيق للمنتخب الوطني الذي بات على بعد خطوة من التأهل لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه.

وأوضح وزير الرياضة أن الحرص على تكريم الحراس والرياضيين القدامى يمثل رسالة عرفان وتقدير لعطائهم، ويعكس في الوقت ذاته استراتيجية الدولة في الحفاظ على تاريخ الرياضة الوطنية وصون إرثها، موجهًا الدعوة إلى أساطير الكرة المصرية للمشاركة في الاحتفال مع المنتخب عقب التأهل إلى كأس العالم.

