جلسة صلح ودفع دية، تفاصيل انتهاء أزمة أنوسة كوتة وعامل السيرك المصاب ببتر ذراعه

إنهاء النزاع بين
إنهاء النزاع بين أنوسة كوته وأسرة عامل سيرك طنطا

 شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم جلسة صلح استمرت ما يقرب من ساعتين جرى خلالها إسدال الستار على النزاع القائم بين أنوسة كوته مدربة الأسود الشهيرة وأسرة عامل السيرك الذي تعرض لإصابة خطيرة أثناء أحد العروض الترفيهية بعدما هاجمه نمر وتسبب في بتر ذراعه.

محافظ الغربية يصطحب السفير الفرنسي في جولة بمسجد السيد البدوي

أخبار الفن اليوم: أنوسة كوتة تسافر إلى روسيا.. محمد عبد السلام يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني.. ترشيح هذا الفنان للوقوف أمام مي عمر برمضان 2026

تفاصيل الحادثة إلى عرض داخل سيرك طنطا

 تعود تفاصيل الحادثة إلى عرض داخل سيرك طنطا قبل عدة أشهر، حيث فقد عامل السيرك السيطرة أثناء اقترابه من النمر المشارك في العرض فقام الحيوان بالانقضاض عليه بشكل مفاجئ.


الهجوم كان عنيفًا لدرجة أنه تسبب في بتر ذراع البسطويسي لتتحول لحظات الترفيه إلى مأساة إنسانية دخلت على إثرها القضية أروقة المحاكم وسط تعاطف واسع من الرأي العام.

الجانب القانوني

 أقامت أسرة المصاب دعوى قضائية ضد أنوسة كوته بصفتها المسؤولة عن إدارة العرض وتدريب الحيوانات.

وقد أصدرت محكمة جنح أول طنطا حكمًا بحبس أنوسة 3 أشهر مع كفالة 10 آلاف جنيه إضافة إلى إلزامها بدفع 100 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت.

ورغم استئنافها على الحكم أيدت محكمة جنح مستأنف طنطا القرار ما جعل الموقف القانوني للفنانة معقدًا وأغلق أمامها أبواب كثيرة، خاصة مع ارتباطها بعروض فنية خارج مصر.

جلسة الصلح

أمام هذه الظروف اتجه الطرفان إلى الحل الودي وعُقدت جلسة صلح بمدينة طنطا استمرت نحو ساعتين كاملتين بحضور محامي الطرفين وعدد من الوسطاء المقربين وانتهت بالتصالح النهائي والتراضي.

تم الاتفاق على دفع 400 ألف جنيه كدية وتعويض شامل لأسرة محمد البسطويسي مقابل إنهاء النزاع وسحب القضايا المتبادلة.

أول تعليق للمصاب

أعرب محمد البسطويسي عن رضاه بما انتهت إليه الأزمة قائلًا: الحمد لله على قضاء ربنا أنا راضي بحالي وأنوسة أختي وحلينا الخلافات بالتراضي.. مبلغ الـ400 ألف جنيه سأستخدمه في سداد القروض اللي عليا وتجهيز شقتي واستكمال جوازي والحمد لله على كده.

تصريحات المحامي

من جانبه أكد وليد الفولي محامي المصاب أن الصلح تم بشكل نهائي قائلًا إن سفر أنوسة كوته المتكرر خارج البلاد وحرصها على إنهاء الخلاف دفعها للقبول بالتسوية المالية مشددًا على أن جميع الأطراف خرجت راضية بالاتفاق.

بهذا الاتفاق طُويت صفحة من أكثر النزاعات القانونية والإعلامية إثارة خلال الفترة الماضية بين مدربة الأسود الشهيرة وأسرة عامل السيرك المصاب.

