محافظ الغربية يصطحب السفير الفرنسي في جولة بمسجد السيد البدوي

اصطحب اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ السفير الفرنسي في مصر إريك شوفالييه وزوجته في جولة داخل مسجد العارف بالله السيد أحمد البدوي بمدينة طنطا أحد أعرق وأشهر المزارات الدينية في دلتا مصر وذلك ضمن زيارة السفير للمحافظة لاكتشاف سحرها المتفرد بين التاريخ والروحانية جاء ذلك بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة.

ورحب محافظ الغربية بالسفير الفرنسي وزوجته مؤكدًا أن مسجد السيد البدوي يمثل أحد أهم رموز الهوية الروحية والثقافية لمصر ومقصدًا لملايين الزائرين من الداخل والخارج مشيرًا إلى أن الدولة بقيادة فخامة الرئيس تولي اهتمامًا خاصًا بمشروع تطوير المسجد ومحيطه من خلال خطة متكاملة تعيد إحياء الهوية البصرية للمنطقة وتحولها إلى مقصد سياحي ديني وثقافي عالمي بما يتناسب مع مكانة طنطا كمدينة تجمع بين التاريخ العريق والحياة المعاصرة.

وأكد المحافظ أن الغربية تضع السياحة الدينية والثقافية ضمن أولويات خطتها التنموية حيث تعمل على تطوير محيط مسجد السيد البدوي بما يتيح للزوار تجربة سياحية متكاملة تجمع بين زيارة الأماكن الأثرية والتسوق والتعرف على المنتجات المحلية مشددًا على أن المحافظة تفتح أبوابها لتعزيز التعاون مع مختلف الدول في هذا المجال.

وقد تفقد السفير الفرنسي وزوجته أروقة المسجد وغرفة المقتنيات الأثرية التي تضم مخطوطات نادرة وقطعًا تاريخية ذات قيمة عالية واستمعا إلى شرح وافر عن تاريخ المسجد الذي يعود إلى القرن السابع الهجري والدور الروحي الذي لعبه عبر مئات السنين حيث ظل مقصدًا رئيسيًا للزائرين من شتى أنحاء العالم الإسلامي.

وخلال جولته بمحيط المسجد توقف السفير الفرنسي للقاء عدد من المواطنين وأصحاب المحال التجارية وأشاد بما لمسه من دفء الاستقبال وكرم الضيافة مؤكدًا أن هذه الروح الإنسانية تعكس صورة مصر الحقيقية التي تجمع بين عراقة التاريخ وصدق المشاعر.

وأضاف أن هذه اللحظات من البساطة والود منحت زيارته طابعًا خاصًا سيبقى محفورًا في ذاكرته.

وأعرب السفير الفرنسي عن إعجابه بما شاهده داخل المسجد وفي محيطه قائلًا: “من برج إيفل إلى مسجد السيد البدوي وجدت هنا رمزًا للروحانية لا يقل في عظمته عن أي معلم عالمي.. الغربية أرض مبهرة بتاريخها وأبطالها وعلمائها، وهي بحق عروس الدلتا التي كنت أتطلع لرؤيتها.

وفي ختام الزيارة ودّع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية السفير الفرنسي وزوجته معربًا عن سعادته بهذه الزيارة التي تمثل رسالة مهمة للترويج لمحافظة الغربية كوجهة حضارية وثقافية وروحية على خريطة السياحة العالمية ومؤكدًا أن المحافظة مستمرة في دعم كل الجهود التي تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار السياحي والثقافي بما يليق بتاريخها العريق.

