الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تأييد الحكم بإحالة أوراق المتهم بقتل جدته بالفيوم للمفتي

مجمع محاكم الفيوم،
مجمع محاكم الفيوم، فيتو

أيدت محكمة استئناف الفيوم، حكم محكمة جنايات الفيوم بإحالة أوراق " جمعة.هـ.ع. م "، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، في القضية رقم 39859 لسنة 2024 جنح مركز إطسا، والمقيدة برقم 3282 لسنة 2024 كلي الفيوم، لادانته بقتل جدته عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، لسرقة مصوغاتها الذهبية وأموالها لمروره بضائقة مالية، صدر القرار في جلسة اليوم الأثنين، برئاسة المستشار أيمن ممدوح رئيس محكمة استئناف الفيوم، وعضوية المستشارين أيمن طه، ووائل محمد حسين، وأمانة سر أمجد سمير.

تفاصيل حكاية قرط ذهبي قاد شاب لحبل المشنقة

تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 30 يونيو 2024، حين ورد بلاغًا إلى مركز شرطة إطسا، بالعثور على مسنة مقتولة، وتبينّ إنّ الحفيد وراء قتل جدته المجني عليها " نجاح.م.ع.ح "، لسرقة قطرها الذهبي، لمروره بضائقة  مالية. 

وألقت مباحث مركز شرطة إطسا القبض على المتهم، الذي اعترف بارتكابه الجريمة، بعد ان ذهب إلى منزل جدته المجني عليها، وطلب منها إعطائه مبلغا ماليا أو مصاغا ذهبيا، ولكنها رفضت فأمسك بأسطوانة غاز صغيرة من المسكن، وضربها على رأسها حتي سقطت مغشيا عليها، فاستل سلاحا أبيض كان بين طيات ملابسه وقطع أذنها حتى يتمكن من الحصول على قرطها الذهبي، إلا أنها فاقت من غيبوبتها وحاولت مقاومته، فسدد لها عدة طعنات في بطنها حتى أيقن أنها فارقت الحياة.

مدير أمن الفيوم يقود حملة على المركبات المخالفة

بينهم 9 أطفال، إصابة 16 عاملا في انقلاب سيارة بالفيوم

وعقب انتهاء التحقيقات، تمت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الفيوم، وبعد تداول القضية في عدة جلسات أصدرت حكمها بإحالة أوراقه للمفتي، وقدّم المتهم طلب استئناف على الحكم، وفي جلسة اليوم أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة جنايات الفيوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم 30 يونيو 2024 انتهاء التحقيقات جنايات الفيوم سبق الإصرار والترصد فضيلة مفتي الديار المصرية محكمة الاستئناف

مواد متعلقة

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 18 مليار جنيه.. صندوق النقد يكشف موعد زيارة مصر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة.. فرض تدابير وقائية مؤقتة بنسبة 16.2% على واردات البيليت

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 33 مليار جنيه.. ارتفاع كرتونة البيض الأحمر.. استقرار الذهب في ختام التعاملات.. البنك المركزي: تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس 2025

«فيتو» تقدم نماذج من نبلاء ورموز مصر لإثراء الحياة السياسية والبرلمانية والحزبية.. مبادرة نطرحها بعيدا عن الإقصاء والتهميش والتكرار

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب.. المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 2%.. ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 4.7% خلال يونيو الماضي.. موعد إجازة البنوك بمناسبة المولد النبوي 2025

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تخسر 5 مليارات جنيه.. 5.9 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية..القاهرة والإسكندرية في قائمة أرخص مدن للمعيشة بأفريقيا

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

أخبار الاقتصاد اليوم: البنك المركزي يعلن ارتفاع التضخم.. البيتكوين تقترب من 120 ألف دولار.. الضرائب تكشف آخر موعد لتقديم التسويات السنوية المعدلة لضريبة المرتبات والأجور

أخبار الاقتصاد اليوم: استقرار أسعار الذهب في الصاغة.. مؤشرات البورصة تفتتح أغسطس على ارتفاع.. "أوبك+" ينهي التخفيضات الطوعية برفع إنتاج النفط 547 ألف برميل

الأكثر قراءة

موضوع في غاية الأهمية، توفيق عكاشة يكشف سر دعوة ترامب قادة الدول العربية للاجتماع بأمريكا

تفاصيل القبض على المطربة بوسي في مطار القاهرة أثناء محاولتها السفر إلى دبي

القبض على المطربة بوسي بمطار القاهرة الدولي وترحيلها إلى نيابة النزهة

علاء عبد الفتاح أبرزهم، السيسي يعفو عن مجموعة من المحكوم عليهم

القبض على عصابة سرقة صناديق إشارات السكة الحديد بقنا

زغلول صيام يكتب: اتحاد الكرة لن يكون الفصل الأخير في قضية زيزو! ونكشف سيناريو قضية نجم الأهلي!

الرئيس الأمريكي في ورطة بسبب 50 ألف دولار

مدبولي يشارك في الاجتماع رفيع المستوى بالجمعية العامة للأمم المتحدة

خدمات

المزيد

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

بعد الارتفاعات الجنونية، آخر تطورات أسعار الذهب بالصاغة اليوم الإثنين

أسعار الذهب اليوم الإثنين في المملكة العربية السعودية

ارتفاع الأبيض، أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: الحاجة للاجتهاد ترجع إلى تغير الزمان والمكان والعرف وتطور المعاملات

أمينة الفتوى توضح فضل صلاة الضحى (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، موسى وهارون يخوضان جدالا عنيفا مع فرعون

المزيد
الجريدة الرسمية
ads