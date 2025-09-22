تأييد الحكم بإحالة أوراق المتهم بقتل جدته بالفيوم للمفتي

أيدت محكمة استئناف الفيوم، حكم محكمة جنايات الفيوم بإحالة أوراق " جمعة.هـ.ع. م "، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، في القضية رقم 39859 لسنة 2024 جنح مركز إطسا، والمقيدة برقم 3282 لسنة 2024 كلي الفيوم، لادانته بقتل جدته عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، لسرقة مصوغاتها الذهبية وأموالها لمروره بضائقة مالية، صدر القرار في جلسة اليوم الأثنين، برئاسة المستشار أيمن ممدوح رئيس محكمة استئناف الفيوم، وعضوية المستشارين أيمن طه، ووائل محمد حسين، وأمانة سر أمجد سمير.

تفاصيل حكاية قرط ذهبي قاد شاب لحبل المشنقة

تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 30 يونيو 2024، حين ورد بلاغًا إلى مركز شرطة إطسا، بالعثور على مسنة مقتولة، وتبينّ إنّ الحفيد وراء قتل جدته المجني عليها " نجاح.م.ع.ح "، لسرقة قطرها الذهبي، لمروره بضائقة مالية.

وألقت مباحث مركز شرطة إطسا القبض على المتهم، الذي اعترف بارتكابه الجريمة، بعد ان ذهب إلى منزل جدته المجني عليها، وطلب منها إعطائه مبلغا ماليا أو مصاغا ذهبيا، ولكنها رفضت فأمسك بأسطوانة غاز صغيرة من المسكن، وضربها على رأسها حتي سقطت مغشيا عليها، فاستل سلاحا أبيض كان بين طيات ملابسه وقطع أذنها حتى يتمكن من الحصول على قرطها الذهبي، إلا أنها فاقت من غيبوبتها وحاولت مقاومته، فسدد لها عدة طعنات في بطنها حتى أيقن أنها فارقت الحياة.

وعقب انتهاء التحقيقات، تمت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الفيوم، وبعد تداول القضية في عدة جلسات أصدرت حكمها بإحالة أوراقه للمفتي، وقدّم المتهم طلب استئناف على الحكم، وفي جلسة اليوم أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة جنايات الفيوم.

