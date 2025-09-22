الإثنين 22 سبتمبر 2025
بينهم 9 أطفال، إصابة 16 عاملا في انقلاب سيارة بالفيوم

تمكنت إدارة مرور الفيوم، من إزالة آثار حادث انقلاب سيارة سوزوكي محملة بالعمال على طريق القاهرة/ أسيوط الغربي بنطاق محافظة الفيوم، وتسيير حركة المرور على جانبي الطريق، وكان قد تسبب الحادث في إصابة 16 عاملا، عائدين من عملهم بأحد مصانع منطقة كوم أبو راضي الصناعية،  بإصابات متفرقة وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج. 

انقلاب سيارة سوزوكي على الطريق الغربي 

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، أمام مدخل المدينة الصناعية بكوم أبو راضي، بنطاق محافظة الفيوم، ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ، وتبينّ أن 16 عاملا كانوا عائدين من عملهم انقلبت بهم السيارة، ما أدى إلى إصاباتهم بإصابات متفرقة، منهم 7 شباب، و9 أطفال، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وتم إزالة آثار الحادث، وتسيير المرور على جانبي الطريق.

مصرع سائق توك توك في مشاجرة على الطريق بالفيوم

السيطرة على حريق منزل بطامية في الفيوم

 وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

 

