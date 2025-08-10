إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة علي طريق - القاهرة أسيوط الغربي

اصيب شخصين في حادث إنقلاب سيارة نقل، علي طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، بعد كمين قصر الباسل باتجاه القاهرة، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة علي الطريق الغربي

كان قد تلقي اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من إدارة تأمين الطرق والمنافذ، يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة نقل، علي طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف والطوارئ الي مكان الحادث.

وتبين أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقد السيطرة علي السيارة، فإنقلبت في نهر الطريق بالقرب من كمين قصر الباسل، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

