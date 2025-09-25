الخميس 25 سبتمبر 2025
وزير الدفاع الأمريكي يدعو لاجتماع طارئ لكبار القادة العسكريين

الجيش الأمريكي، فيتو
الجيش الأمريكي، فيتو

 قالت صحيفة «واشنطن بوست»، إن وزير الدفاع الأمريكي يدعو لاجتماع طارئ لكبار القادة العسكريين في فرجينيا.

 

حالة من الغموض والقلق بين القادة العسكريين

وأضافت: استدعاء مئات الجنرالات الأمريكيين لاجتماع استثنائي.. اجتماع البنتاجون يثير حالة من الغموض والقلق بين القادة العسكريين.

 

الاستعداد لعملية عسكرية كبيرة أو حرب

وتابعت واشنطن بوست: اجتماع البنتاجون قد يشير إلى الاستعداد لعملية عسكرية كبيرة أو حرب أو مخاطر أمنية على الولايات المتحدة.

