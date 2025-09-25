قالت صحيفة «واشنطن بوست»، إن وزير الدفاع الأمريكي يدعو لاجتماع طارئ لكبار القادة العسكريين في فرجينيا.

حالة من الغموض والقلق بين القادة العسكريين

وأضافت: استدعاء مئات الجنرالات الأمريكيين لاجتماع استثنائي.. اجتماع البنتاجون يثير حالة من الغموض والقلق بين القادة العسكريين.

الاستعداد لعملية عسكرية كبيرة أو حرب

وتابعت واشنطن بوست: اجتماع البنتاجون قد يشير إلى الاستعداد لعملية عسكرية كبيرة أو حرب أو مخاطر أمنية على الولايات المتحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.