البنتاجون يخطط لنشر 1000 جندي في لويزيانا لمكافحة الجريمة

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم السبت، نقلًا عن وثائق لوزارة الحرب الأمريكية، البنتاغون، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب صاغت مقترحا لنشر 1000 جندي من الحرس الوطني في ولاية لويزيانا، لإنفاذ القانون في المراكز الحضرية.

ويسعى ترامب إلى جعل الجريمة قضية محورية رغم انخفاض معدل العنف في الكثير من المدن الأمريكية. وأثارت حملته على بلديات يقودها ديمقراطيون احتجاجات، منها مظاهرة شارك فيها عدة آلاف في واشنطن العاصمة في الأسبوع الماضي.

وذكر التقرير أن المقترح يدرج خطة تتيح للجيش تعزيز قوات إنفاذ القانون في مدن مثل نيو أورليانز، وباتون روج.

وقالت الصحيفة إن خطة البنتاغون تتضمن نشر القوات حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2026، لكن الوثائق لم تذكر موعد إرسال الجنود. وذكرت "واشنطن بوست" أن الاقتراح، الذي يتوقف على طلب حاكم ولاية لويزيانا الجمهوري جيف لاندري، لم تتأكد موافقة المسؤولين الاتحاديين أو مسؤولي الولاية عليه.

وتشير الخطة في لويزيانا إلى عملية قيد الدراسة "يكمّل" فيها لحرس الوطني جهود قوات إنفاذ القانون في الأحياء التي ترتفع فيها معدلات الجريمة. وحسب التقرير، يمكن أن يساعد جنود الحرس الوطني أيضًا، في مكافحة المخدرات وتوفير "الدعم اللوجستي والاتصالات" للسلطات المحلية.

وقال ترامب في الأسبوع الماضي، إنه قد يرسل قوات اتحادية إلى لويزيانا لمكافحة الجريمة، بعد إجراءات مماثلة في واشنطن.

وأكد البنتاغون صحة الوثائق لصحيفة "واشنطن بوست" لكنه أحجم عن التعليق على فحواها. ولم يستجب البيت الأبيض، أو البنتاغون، أو مكتب حاكم الولاية بعد لطلبات رويترز للتعليق. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير حتى الآن.

