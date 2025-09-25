الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

النصر يتلقى دفعة قوية قبل موقعة اتحاد جدة في الدوري السعودي

النصر السعودي، فيتو
النصر السعودي، فيتو

الدوري السعودي، تلقى نادي النصر دفعة معنوية، قبل مباراته المرتقبة ضد اتحاد جدة، التي ستقام غدًا الجمعة، في رابع جولات دوري روشن السعودي للمحترفين.

جاهزية ثنائي النصر لمباراة اتحاد جدة

وبحسب صحيفة "الرياضية"، فقد تأكدت جاهزية ثنائي النصر، نواف العقيدي وعبد الرحمن غريب، لخوض مباراة الغد.

وحصل العقيدي وغريب، على الضوء الأخضر، للمشاركة في التدريبات الجماعية، من جانب الكادر الطبي للنادي العاصمي، بعد التعافي من الإصابة.

وأضاف التقرير أن إدراج نواف العقيدي وعبد الرحمن غريب، في قائمة العالمي للكلاسيكو، سيكون في يد المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

وتعرض العقيدي للإصابة خلال معسكر المنتخب السعودي في التشيك، في حين أصيب غريب أثناء مشاركته في مباراة جدة بكأس خادم الحرمين.

ترتيب النصر واتحاد جدة في الدوري السعودي

ويتصدر النصر، جدول ترتيب الدوري السعودي، بالعلامة الكاملة (9 نقاط) بفارق الأهداف عن الوصيف اتحاد جدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النصر نادي النصر اتحاد جدة الدوري السعودي دوري روشن

مواد متعلقة

اتحاد جدة ضد النصر الأبرز، مواجهات نارية في دور الـ16 لكأس خادم الحرمين

بنزيما يدعم الاتحاد في موقعة النصر بكلاسيكو الدوري السعودي

مدرب الاتحاد يكشف طلب بنزيما قبل مواجهة النصر في قمة الدوري السعودي

النصر يقسو على جدة برباعية نظيفة ويطيح به خارج كأس خادم الحرمين

الأكثر قراءة

صورها أثناء ارتكابه الجريمة، ضبط عامل اغتصب سيدة تحت تهديد السلاح في السلام

بعد تداول اسم الفنان ياسر جلال، كيف يختار رئيس الجمهورية أعضاء مجلس الشيوخ؟

قطع المياه عن عدد من المناطق في الجيزة غدا

ضربها بسيخ حديد وعصا خشبية، تفاصيل اعتداء ولي أمر على معلمة بالشرقية

القبض على منادي سيارات تحرش بفتاة أثناء سيرها في الشارع بسوهاج (فيديو)

ترامب يتدخل لمنع استبعاد إسرائيل من تصفيات كأس العالم 2026

تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع مدبولي ووزيري الدفاع والداخلية وكبار رجال الدولة (فيديو وصور)

بسبب تسجيل صوتي، إحالة نائب رئيس مدينة الفيوم للنيابة ووقفه عن العمل

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

الروص يواصل الانخفاض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

عريض الحبة بـ 27 جنيها، أسعار الأرز بالأسواق اليوم الخميس

مفاجأة في أسعار البيض، كرتونة البيض تسجل هذا الرقم ببورصة الدواجن اليوم

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في تسمية المولود «رسول الله»؟ الإفتاء تحسم الجدل

تفسير رؤية بناء بيت جديد في المنام وعلاقتها بتحقيق الاستقرار والسعادة

هل يجوز شراء السلع التي يظن أنها مسروقة؟ الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads