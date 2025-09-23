النصر يقسو على جدة برباعية نظيفة ويطيح به خارج كأس خادم الحرمين

كأس خادم الحرمين، حقق فريق النصر السعودي فوزا كبيرا على مضيفه جدة، بأربعة أهداف نظيفة في اللقاء الذي جمعهما على ملعب استاد مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.

سجل رباعية النصر كل من M. Simakan وجواو فيليكس وويسلي.



بهذه النتيجة ودع فريق جدة بطولة كأس خادم الحرمين من دور ال32.

سيطر النصر مبكرا على مجريات الأمور، قبل أن يخطف هدف التقدم مبكرا في الدقيقة الثامنة، عن طريق النيران الصديقة بعدما سجل فيصل أبو بكر عثمان لاعب جدة بالخطأ في مرماه.

تشكيل النصر أمام جدة في كأس خادم الحرمين

وجاء تشكيل النصر أمام جدة في كأس خادم الحرمين كالتالي:

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

خط الدفاع: نواف بوشل - عبد الإله العمري - إينيجو مارتينيز - سلطان الغنام

خط الوسط: عبدالله الخيبري - علي الحسن

الوسط الهجومي: أنجيلو جابرييل - عبدالرحمن غريب - ويسلي جاسوفا

ومؤخرا حقق فريق النصر السعودي فوزا كبيرا على نظيره الرياض بنتيجة 5-1، في المباراة التى جمعت الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات الدورى السعودى للمحترفين 2025-2026.

ويحتل النصر صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن الاتحاد الوصيف، في المقابل يحتل الرياض المركز الـ13 برصيد 3 نقاط.

