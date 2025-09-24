الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

زيلينسكي: إطالة أمد الحروب تجعل الأسلحة أكثر فتكا والمسيرات بيد العصابات

زيلينسكي، فيتو
زيلينسكي، فيتو

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء اليوم الأربعاء، إن القانون الدولي وحده لا يكفي لردع من يختارون الحروب، مشيرا إلى أن روسيا هي من ترفض وقف النار.

 

الرد الدولي على انتهاكات روسيا ضعيف وغير كاف

وأضاف زيلينسكي: "روسيا اختطفت آلاف الأطفال الأوكرانيين ولا تتوقف عن قصف المنشآت المدنية في أوكرانيا.. الرد الدولي على انتهاكات روسيا ضعيف وغير كاف".

وتابع زيلينسكي: المسيّرات والمقاتلات الروسية اخترقت المجال الجوي لدول الناتو.. الفشل في مواجهة روسيا سيكبد أوروبا ثمنا فادحا".

 

المسيّرات باتت بيد عصابات وفصائل مسلحة والعالم لا يتحرك

وأوضح زيلينسكي: المسيّرات باتت بيد عصابات وفصائل مسلحة والعالم لا يتحرك.. لا يمكن ضمان الأمن إلا بسلاحنا وشراكاتنا الأمنية.. لم يكن أمامنا خيار سوى صناعة المسيّرات بعيدة المدى".

وأستكمل الرئيس الأوكراني: "نجحنا في حماية موانئنا والممرات البحرية عبر المسيّرات البحرية.. نجحنا في استهداف مقاتلات روسيّة بالمسيّرات.. ألحقنا أضرارا بمقاتلات روسية متطورة.. إيقاف روسيا الآن أقل تكلفة من حماية المنشآت والمرافق".

وأختتم زيلينسكي: "كلما طال أمد الحروب ستصبح الأسلحة أكثر فتكا.. أوكرانيا كانت البداية بالنسبة لروسيا والآن بوتين يوسع الحرب.. لم يكن هناك داعٍ لسباق التسلح لولا تصميم بوتين على الحرب".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زيلينسكي روسيا الأوكرانيين أوكرانيا الرئيس الأوكراني بوتين

مواد متعلقة

الكرملين يرد على إهانة ترامب: روسيا دب وليست نمرا

بوتين يعين نائبا عاما جديدا ورئيسا للمحكمة العليا في روسيا

زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين ويرشح دولتين عربيتين لاستضافة الحدث

زيلينسكي يدعو أمريكا إلى الرد على روسيا بقوة

الأكثر قراءة

عرض مالي ضخم من الأهلي لـ برونو لاج لتدريب الفريق

مياه النيل ترتفع بشكل كبير، وباحث بالشأن الأفريقي يكشف سر تحذيرات السودان

"معندوش شقة ولا عربية"، سخرية أم وابنتها من العريس تثير الغضب، والنشطاء: تصرف غير لائق

زيادة جديدة، أسعار الطماطم اليوم الأربعاء في الأسواق

كل ما تريد معرفته عن برونو لاج المرشح لتدريب الأهلي

قرار قضائي جديد بشأن المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين

المهندس جه لبنتي في الحلم، والدة صاحبة فيديو «العريس معندوش شقة ولا عربية» تفجر مفاجأة

زغلول صيام يكتب: إلى متى مديرو المدارس والمعلمون هيفضلوا الحيطة المايلة للمسئولين؟!

خدمات

المزيد

زيادة جديدة، أسعار الطماطم اليوم الأربعاء في الأسواق

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

انخفاض أسعار الفراخ البلدي واستقرار البيضاء اليوم الأربعاء في أسواق الفيوم

البيض على خطى الذهب، سعر الكرتونة يقفز جنيهين ببورصة الدواجن اليوم

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين الصلاة والنسك؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير حلم أكل الطين فى المنام وعلاقته بقرب حدوث تغير إيجابي

ما حكم صلاة ركعتين سنة بعد الوضوء؟ دار الإفتاء تُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads