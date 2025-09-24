زيلينسكي ينتقد القانون الدولي: لا يكفي لردع من يختارون الحروب

تساءل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، "لماذا تنتظر شعوب السودان والصومال وفلسطين من القانون الدولي والأمم المتحدة مجرد خطابات على مدار عقود من الزمان؟".

وتابع الرئيس الأوكراني: "القانون الدولي وحدة لا يكفي لردع من يختارون الحروب.. ولا ينجح بدون أصدقاء أقوياء".

إطالة أمد الحروب تجعل الأسلحة أكثر فتكا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء اليوم الأربعاء، إن القانون الدولي وحده لا يكفي لردع من يختارون الحروب، مشيرا إلى أن روسيا هي من ترفض وقف النار.

وأضاف زيلينسكي: "روسيا اختطفت آلاف الأطفال الأوكرانيين ولا تتوقف عن قصف المنشآت المدنية في أوكرانيا.. الرد الدولي على انتهاكات روسيا ضعيف وغير كاف".

وتابع زيلينسكي: المسيّرات والمقاتلات الروسية اخترقت المجال الجوي لدول الناتو.. الفشل في مواجهة روسيا سيكبد أوروبا ثمنا فادحا".



المسيّرات باتت بيد عصابات وفصائل مسلحة والعالم لا يتحرك

وأوضح زيلينسكي: المسيّرات باتت بيد عصابات وفصائل مسلحة والعالم لا يتحرك.. لا يمكن ضمان الأمن إلا بسلاحنا وشراكاتنا الأمنية.. لم يكن أمامنا خيار سوى صناعة المسيّرات بعيدة المدى".

واستكمل الرئيس الأوكراني: "نجحنا في حماية موانئنا والممرات البحرية عبر المسيّرات البحرية.. نجحنا في استهداف مقاتلات روسيّة بالمسيّرات.. ألحقنا أضرارا بمقاتلات روسية متطورة.. إيقاف روسيا الآن أقل تكلفة من حماية المنشآت والمرافق".

وأختتم زيلينسكي: "كلما طال أمد الحروب ستصبح الأسلحة أكثر فتكا.. أوكرانيا كانت البداية بالنسبة لروسيا والآن بوتين يوسع الحرب.. لم يكن هناك داعٍ لسباق التسلح لولا تصميم بوتين على الحرب".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.