الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

زيلينسكي ينتقد القانون الدولي: لا يكفي لردع من يختارون الحروب

زيلينسكي، فيتو
زيلينسكي، فيتو

تساءل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، "لماذا تنتظر شعوب السودان والصومال وفلسطين من القانون الدولي والأمم المتحدة مجرد خطابات على مدار عقود من الزمان؟".

وتابع الرئيس الأوكراني: "القانون الدولي وحدة لا يكفي لردع من يختارون الحروب.. ولا ينجح بدون أصدقاء أقوياء".

 

إطالة أمد الحروب تجعل الأسلحة أكثر فتكا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء اليوم الأربعاء، إن القانون الدولي وحده لا يكفي لردع من يختارون الحروب، مشيرا إلى أن روسيا هي من ترفض وقف النار.

وأضاف زيلينسكي: "روسيا اختطفت آلاف الأطفال الأوكرانيين ولا تتوقف عن قصف المنشآت المدنية في أوكرانيا.. الرد الدولي على انتهاكات روسيا ضعيف وغير كاف".

وتابع زيلينسكي: المسيّرات والمقاتلات الروسية اخترقت المجال الجوي لدول الناتو.. الفشل في مواجهة روسيا سيكبد أوروبا ثمنا فادحا".


المسيّرات باتت بيد عصابات وفصائل مسلحة والعالم لا يتحرك

وأوضح زيلينسكي: المسيّرات باتت بيد عصابات وفصائل مسلحة والعالم لا يتحرك.. لا يمكن ضمان الأمن إلا بسلاحنا وشراكاتنا الأمنية.. لم يكن أمامنا خيار سوى صناعة المسيّرات بعيدة المدى".

واستكمل الرئيس الأوكراني: "نجحنا في حماية موانئنا والممرات البحرية عبر المسيّرات البحرية.. نجحنا في استهداف مقاتلات روسيّة بالمسيّرات.. ألحقنا أضرارا بمقاتلات روسية متطورة.. إيقاف روسيا الآن أقل تكلفة من حماية المنشآت والمرافق".

وأختتم زيلينسكي: "كلما طال أمد الحروب ستصبح الأسلحة أكثر فتكا.. أوكرانيا كانت البداية بالنسبة لروسيا والآن بوتين يوسع الحرب.. لم يكن هناك داعٍ لسباق التسلح لولا تصميم بوتين على الحرب".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زيلينسكي الرئيس الأوكراني أوكرانيا بوتين روسيا

مواد متعلقة

زيلينسكي: إطالة أمد الحروب تجعل الأسلحة أكثر فتكا والمسيرات بيد العصابات

ترامب: حرب أوكرانيا تداعياتها خطيرة على الأمن العالمي وأعمل على إنهائها

أعضاء بالشيوخ الأمريكي يقدمون مشروع قانون لإرسال الأصول الروسية المجمدة إلى كييف

اغتيال الرئيس السابق للبرلمان الأوكراني أندريه باروبي

الأكثر قراءة

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المصل واللقاح يطالب المواطنين بتلقي تطعيمات الإنفلونزا قبل الشتاء (فيديو)

مياه النيل ترتفع بشكل كبير، وباحث بالشأن الأفريقي يكشف سر تحذيرات السودان

هل سيتم تطبيق نظام البكالوريا في المعاهد الأزهرية؟ الشرقاوي يحسم الجدل (فيديو)

عرض مالي ضخم من الأهلي لـ برونو لاج لتدريب الفريق

هل يجوز استخدام الأنسولين المشتق من الخنزير؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

كل ما تريد معرفته عن برونو لاج المرشح لتدريب الأهلي

وفد من الأهلي في لشبونة للتفاوض مع برونو لاج

خدمات

المزيد

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

زيادة جديدة، أسعار الطماطم اليوم الأربعاء في الأسواق

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم صيام الأيام البيض من شهر ربيع الآخر وأهم الأحداث الواقعة فيه

هل يجوز استخدام الأنسولين المشتق من الخنزير؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما هو حكم الشرع في الأحلام السيئة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads