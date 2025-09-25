أبرز 4 أسماء مرشحة لتولي رئاسة مجلس الشيوخ

يستعد مجلس الشيوخ لبدء فصله التشريعي الثاني، فى النصف الثانى من شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعدما يصدر قرار رئيس الجمهورية بتعيين 100 عضو ليكتمل بذلك تشكيل المجلس، ثم يتم دعوة المجلس لبدء أول دور انعقاد له وعقد الجلسة الافتتاحية التى تشهد انتخاب رئيس المجلس الجديد.

وفي ظل عدم ترشح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ الحالى، فى انتخابات مجلس الشيوخ التى أجريت مؤخرا، يتساءل العديد من المتابعين عن من سيتولى رئاسة مجلس الشيوخ الجديد.

قرار المعينين بمجلس الشيوخ

ومن المقرر أن يتم انتظار قرار الرئيس السيسي بتعيين 100 نائب بمجلس الشيوخ، حتى يكتمل تشكيل المجلس، ومن ثم يمكن تحديد أقرب المرشحين لرئاسة ذلك منصب رئيس مجلس الشيوخ.

وترصد فيتو، أبرز خمس أسماء يمكن أن يتم ترشيحها لتولى ذلك المنصب الرفيع، ومن بينهم أعضاء منتخبين، وأسماء قد يتم تعيينها بمجلس الشيوخ وهى كالتالى:

المستشار عصام الدين فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق وعضو مجلس الشيوخ المنتخب

المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا (من بين الأسماء المرشحة للتعيين)

الدكتور محمد أنس جعفر، محافظ بنى سويف سابقا ورئيس جامعة بني سويف وعميد كلية الحقوق سابقا (من الأسماء المرشحة للتعيين)

الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا (من الأسماء المرشحة للتعيين)

شروط اختيار رئيس مجلس الشيوخ

ومن جانبه قال الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن منصب رئيس مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، لابد أن يكون له عدد من الضوابط والشروط.

وأضاف فوزى في تصريح خاص لـ “فيتو”، أن رئيس المجلس يمكن أن يكون رجلا أو سيدة، وعضوا منتخبا أو معينا، حيث لا يوجد أي فرق بينهم.

وتابع أستاذ القانون الدستوري: “أرى ضرورة عدد من الشروط الواجب توافرها في شخص من يتم اختياره وانتخابه رئيسا للمجلس، منها، ضرورة أن يكون على مسافة واحدة من جميع الأعضاء لأنه عضو قبل أن يكون رئيس المجلس، وأن يطبق اللائحة الداخلية للمجلس تطبيقا حقيقيا وبمرونة في التطبيق، ويجب أن يجيد عدد من اللغات الأجنبية أو واحدة على الأقل، بالإضافة إلى اللغة العربية، وأن يكون قويا في اللغة العربية ولديه ملكة الإلقاء، عالما بالأساسيات الدستورية والنظم السياسية والتشريعات والتشريعات الاقتصادية".

اختيار رئيس مجلس الشيوخ الجديد

وحول مدى إمكانية اختيار رئيس مجلس الشيوخ الجديد من بين الأعضاء المعينين، قال فوزى: لا يوجد ما يحول أن يكون بين المعينين وهناك سوابق برلمانية في هذا الأمر، وهي سابقة مجلس الشعب الذى عين فيه د رفعت المحجوب ضمن الأعضاء المعينين بقرار جمهورى، وانتخب رئيسا للمجلس، وكانت فترة برلمانية ثرية في حينها.

وحول عنصر السن، أوضح أستاذ القانون الدستوري أن اعتبار السن ليس عنصر رئيسي في هذا الأمر، وإنما الأهم هو توافر الشروط السابق ذكرها، لاسيما وأن الاختيار يتم عبر الانتخاب بما يشمله من قدر كبير من التوافق.

وأشار فوزى، إلى أن بالإضافة إلى الشروط السابقة، يمكن إضافة ما يعرف بكاريزما الشخص ومدى قبوله وحضوره بين الآخرين.

