رئيس الشيوخ يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين "العربية للتصنيع" و"المحكمة العربية"

وقعت الهيئة العربية للتصنيع مذكرة تفاهم مع المحكمة العربية للتحكيم التابعة لجامعة الدول العربية والتي شهدها المستشار "عبد الوهاب عبد الرازق" رئيس مجلس الشيوخ ,بحضور كل من السفير "محمدى أحمد النى"، الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية و"علي عبدي أواري" سفير الصومال بالقاهرة.

وخلال مراسم التوقيع ,التي أقيمت بمقر المحكمة العربية للتحكيم، أعرب اللواء مهندس "مختار عبد اللطيف" عن تقديره واعتزازه بهذا التعاون مع المحكمة العربية للتحكيم، مشيدا بخبراتها في التحكيم التجاري ومنازعات الاستثمار المحلية والدولية.

وأشار الى أن مجالات التعاون تتضمن تنفيذ برامج ودورات تدريبية مشتركة للمختصين في مجالات التحكيم التجاري المحلي والعربي والدولي والعقود التجارية والاستفادة من إمكانيات الهيئة العربية للتصنيع في مجالات التدريب الإداري والفني والتخصصي علي التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن الهيئة العربية للتصنيع وضعت منذ فترة مبكرة خطة طموحة لتطوير وتنمية مهارات العاملين بجميع مصانع وشركات الهيئة بما يسهم في تنفيذ خطة التطوير المؤسسي والرقمنة لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد، وتمكينهم من تعظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية الحديثة في التصنيع والإنتاج وتنفيذ وإدارة المشروعات،وذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، لافتا أن الهيئة تمتلك أكاديميات ومعاهد متخصصة للتدريب وفقا لأحدث نظم البرمجيات ومعايير الثورة الصناعية الرابعة.



وفي سياق متصل , أعرب اللواء مهندس "مختار عبد اللطيف " عن ترحيبه لتعزيز التعاون مع المحكمة العربية للتحكيم في شتي المجالات , من خلال استغلال القدرات التصنيعية والبشرية المتطورة بجميع مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع.

من جانبه، أعرب المستشار "عبد الوهاب عبد الرازق" رئيس مجلس الشيوخ عن اعتزازه وتقديره للدور الهام للهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة، في توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية وتطوير وتنمية مهارات الكوادر البشرية، مشيدا بدور الهيئة في تأثيث وفرش مقر مجلس الشيوخ الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة وفقا لأحدث معايير الجودة العالمية. وفي التوقيتات المحددة وفقا للمخطط الزمني.

الخبرات المتطورة لنظم التدريب بالهيئة العربية للتصنيع

وأكد المستشار "فاروق سلطان " رئيس المحكمة العربية للتحكيم رئيس المحمكة الدستورية العليا الأسبق على أهمية الاستفادة من الخبرات المتطورة لنظم التدريب بالهيئة العربية للتصنيع في تعزيز القدرات المؤسسية والتميز المؤسسي الرقمي، ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة، بما يساهم في تهيئة المؤسسات لاستيعاب أعمال الرقمنة وضمان استدامته , لافتا الي أهمية تبادل الخبرات في مجال العقود التجارية والاستثمارية.

