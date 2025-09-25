الخميس 25 سبتمبر 2025
أخبار مصر

ملفات مهمة على الطاولة، بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي

رئيس مجلس الوزراء،
رئيس مجلس الوزراء، فيتو
بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي والاجتماعي، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الجارية في مختلف القطاعات.

ويعقب الاجتماع مؤتمر صحفي، يعرض خلاله رئيس الوزراء أبرز ما تمت مناقشته والقرارات التي اتخذها المجلس.

اجتماع مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الجديدة مصطفي مدبولي مجلس الوزراء مقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة

