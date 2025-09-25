ملفات مهمة على الطاولة، بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي والاجتماعي، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الجارية في مختلف القطاعات.

ويعقب الاجتماع مؤتمر صحفي، يعرض خلاله رئيس الوزراء أبرز ما تمت مناقشته والقرارات التي اتخذها المجلس.

