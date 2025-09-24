الأربعاء 24 سبتمبر 2025
مدبولي يلتقي رئيس مجلس القيادة اليمني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة اليمني، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وخلال اللقاء، جدد رئيس مجلس الوزراء تأكيد موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الدولة اليمنية وأمنها واستقرارها، ومساندة الشعب اليمني في مواجهة التحديات الراهنة، والتطلع إلى عودة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن الشقيق.

كما استعرض الجانبان آخر تطورات الأوضاع في الساحة اليمنية، والجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة، بما يسهم في إنهاء معاناة الشعب اليمني.

