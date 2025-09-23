نيابة عن السيسي، مدبولي يُشارك في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

شارك اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الجلسة الافتتاحية ضمن أعمال الشق رفيع المستوى من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور عددٍ كبير من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود المُشاركة في اجتماعات الجمعية العامة، وذلك بحضور كل من الدكتور/ بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير/ أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

ولدى وصوله إلى مقر انعقاد الجلسة بقاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، حيث تم التقاط صورة تذكارية مع سكرتير عام الأمم المتحدة، والذي رحب برئيس الوزراء وباقي رؤساء الوفود المشاركة.

وتشهد الجلسة الافتتاحية إلقاء كلمات من جانب عددٍ من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود المُشاركة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تسلط الضوء على أبرز القضايا ذات الأهمية في النطاق العالمي والإنساني، ويترأس المناقشة هذا العام أنالينا بيربوك، رئيسة الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تُعقد تحت شعار "معًا أفضل: 80 عامًا وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.