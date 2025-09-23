الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
أخبار مصر

مدبولي: "بوينج" تسلم 18 طائرة من طراز BOEING 737-MAX بدءًا من يناير 2026

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، فيتو
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ الدكتور بريندان نيلسون، رئيس شركة "بوينج" العالمية، وذلك على هامش حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.


واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على عمق العلاقات المصرية الأمريكية، وما تشهده من  تنام خلال هذه الفترة فى العديد من المجالات، منوها إلى اكتساب التعاون الاقتصادي المشترك أهمية وزخمًا متناميًا، وهو ما يأتي اتساقًا مع ما شهدته مجمل العلاقات الثنائية من وتيرة غير مسبوقة في كثافة التواصل والتنسيق، سواء من خلال الأطر المؤسسية القائمة للتعاون الاقتصادي، أو من خلال التفاعل على مستوى القطاع الخاص وجذب استثمارات أمريكية جديدة وتشجيع الشركات على توسيع استثماراتها القائمة بالفعل في مصر.
وأشار رئيس الوزراء، خلال اللقاء، إلى دور المفوضية الاقتصادية المشتركة في دفع وتعزيز أوجه العلاقات التجارية، باعتبارها أحد أهم مخرجات الحوار الاستراتيجي بين البلدين، متطلعا لعقد اجتماعها الثاني في القاهرة في أقرب وقت، هذا إلى جانب "المنتدى الاقتصادي" الذي عقد بالقاهرة في مايو الماضي بمشاركة ما يقرب من ٦٠ شركة أمريكية، والمساعي لعقد نسخة جديدة منه في الربع الأول من عام ٢٠٢٦.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، عن تقديره للتعاون القائم مع شركة "بوينج"، الممتد منذ ما يقرب من ستة عقود، واعتبارها شريكًا أساسيًا لقطاع الطيران في مصر، متطلعا لمزيد من التعاون بما يسهم فى تحقيق مصلحة الجانبين، ويدفع بدوره العلاقات الثنائية الاقتصادية إلى مجال أوسع بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. 


ونوه رئيس الوزراء إلى ما يمثله قطاع الطيران المدني في مصر من أهمية، وذلك بالنظر إلى ما له من أثر اقتصادي مهم وإتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة، وتعزيز النشاط الاقتصادي ككل، هذا فضلا عن ارتباطه بتعزيز جهود الدولة في قطاع السياحة، مشيرًا فى هذا الصدد  إلى توسع الدولة في الاستثمارات الخاصة بالبنية التحتية بالمطارات وغيرها من محاور منظومة الطيران المدني، وكذا الجهود المبذولة من جانب وزارة الطيران المدني لتطوير وتحديث أسطول طائرات مصر للطيران، مرحبًا بالمزيد من الافكار والمقترحات من قبل الشركة التى تسهم فى مزيد من التعاون.
ولفت رئيس الوزراء إلى التعاون الجاري مع شركة مصر للطيران، والصفقة الخاصة بعقود الإيجار طويلة الأجل أو الإيجار التشغيلي لـ (۱۸) طائرة جديدة من طراز BOEING 737-MAX (ذات البدن الضيق من خلال شركة AIR LEASE CORPRATION الأمريكية العاملة بمجال تأجير الطائرات التجارية، والتي يتوقع تسليم أول طائرة منها في يناير ٢٠٢٦، إنما يعكس وضعية شركة "بوينج" كشريك هام وحيوي لمصر.


من جانبه، أكد الدكتور بريندان نيلسون، عمق العلاقات المصرية الأمريكية، والتعاون القائم بين الجانبين فى العديد من المجالات، معربا عن تقديره لما يربط مصر وأمريكا من علاقات وطيدة، مشيرًا إلى جهود الشركة للتعاون مع شركة مصر للطيران، وإمكانية تسريع عملية تسليم الطرازات المطلوبة من الطائرات.
وخلال اللقاء، تناول رئيس شركة "بوينج" العالمية أنواع الطرازات التى تقوم الشركة بتصينعها، والوقت أو الجدول الزمني الممكن لتسليم الطائرات، معربًا عن تطلعه لزيارة مصر فى الوقت القريب لمزيد من التشاور فى مختلف ملفات التعاون. 
 

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور بريندان نيلسون رئيس شركة بوينج الجمعية العامة للامم المتحدة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

