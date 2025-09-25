مجلس الوزراء يستعرض تفاصيل مسابقة دعم الإبداع الرقمي واكتشاف الموهوبين (فيديو)

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلاله الضوء على مسابقة - المدينة الرقمية الفاضلة - "Digitopia" التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف اكتشاف ودعم الأفكار والمشروعات المتميزة التي تسهم في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتأتي هذه المسابقة كخطوة جديدة نحو تمكين الشباب ودعم الإبداع التكنولوجي، وتحفيز العقول الشابة لتقديم حلول رقمية مبتكرة تخدم المجتمع، وتدعم مسار التحول الرقمي، من خلال إشراك المبدعين من النشء والشباب من مختلف الشرائح.

وخلال الفيديو، أكدت الدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجية، أن مسابقة "Digitopia"، تعد مسابقة وطنية أطلقتها وزارة الاتصالات خلال العام الجاري لدعم الإبداع الرقمي لمختلف الأجيال.



وأشارت مستشار وزير الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجية، إلى أن الفئات المستهدفة للمشاركة في المسابقة تنقسم إلى 4 فئات رئيسية: وهي طلاب المرحلة الابتدائية بدءًا من الصف الرابع حتى السادس، وطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية بدءًا من الصف الأول الإعدادي حتى الثالث الثانوي، وطلاب الجامعات، والخريجين بحد أقصى 35 عامًا.

وأضافت "بركة" أن "Digitopia" تأتي ضمن البرامج التدريبية والتحفيزية لوزارة الاتصالات، والتي تستهدف بالأساس بناء الإنسان المصري القادر على الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات، موضحةً أن المسابقة تمثل الإطار الوطني للإبداع والتفكير النقدي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتهدف إلى تطوير حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية.

كما لفتت إلى أن المسابقة تشمل عدة مجالات هي حلول البرمجيات، والذكاء الاصطناعى، والأمن السيبراني، والفنون الرقمية، وستكون المسابقة سنوية، وتخصص كل دورة لقطاعات محددة للعمل عليها، حيث تم اختيار قطاعي التعليم والصحة كمحورين رئيسيين للعام الحالي.

وأكدت مستشار وزير الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجية، أن هناك اهتمام كبير للمسابقة من قبل وزارة الاتصالات، حيث تبلغ قيمة الجائزة الكبرى مليون جنيه، إلى جانب جوائز متعددة بإجمالي 10 ملايين جنيه، وذلك بهدف تشجيع الشباب على الخروج بأفكار وحلول تكنولوجية تسهم في تطوير المسارات المهنية للمشاركين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.