إصابة 7 ركاب في انقلاب ميكروباص بصحراوي الفيوم

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي، بالقرب من مدخل جرزا في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب ميكروباص علي الطريق الغربي

كان قد تلقي مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، على طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي، بالقرب من مدخل جرزا باتجاه الفيوم، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف الي مكان البلاغ.

وبالفحص تبين أن السرعة الزائدة أدت الي اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما تسبب في انقلاب السيارة في نهر الطريق، وإصابة 7 من ركابها، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

