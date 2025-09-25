مطالبات بتدخل وزير الرياضة لإنقاذ الإسماعيلي من الهبوط بالدوري

أصبح النادي الإسماعيلي في موقف لا يحسد عليه في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تذيله جدول الترتيب.

وخسر الإسماعيلي أمام إنبي في الجولة الثامنة من الدوري، وتوقف رصيد الفريق عند 4 نقاط في المركز الأخير وبات من المهددين مجددا بالهبوط.

وارتبط الإسماعيلي برقم سلبي في مسابقة الدوري المصري موسم 2025-2026 بعد انتهاء الجولة الثامنة.

وتلقى الإسماعيلي الخسارة أمام إنبي 1-0 في الجولة الثامنة، ليصبح الدراويش الأكثر تعرضا للهزيمة في الدوري هذا الموسم بواقع 6 مباريات ويليه الاتحاد السكندري بـ 5 هزائم.

وبات الدراويش مهددون بقوة من الهبوط للدرجة الأدني إذ استمر الوضع كما هو عليه دون إيجاد حلول خاصة مع صعوبة المنافسة في الدوري المصري هذا الموسم.

الإسماعيلي كان أكثر المستفيدين من قرار إلغاء الهبوط من الدوري المصري الموسم الماضي خاصة أن برازيل الكرة المصرية كان على وشك اللعب في دوري المحترفين إذ مثل القرار طوق نجاه لقلعة الإسماعيلي العريقة.

ومن جانبه وجه لاعبون سابقون ومنتمون للنادي الإسماعيلي مطالبات بتدخل فوري من وزير الشباب والرياضة ووضع حلول قبل تفاقم الأزمة والهبوط للدرجة الأدني.

أيمن رجب، لاعب الإسماعيلي السابق، أكد في تصريحات تليفزيونية عقب خسارة الإسماعيلي أن النادي يعاني من أزمات متعددة أثرت على استقراره الفني والإداري والنادي يحتاج إلى حلول عاجلة.

وشدد في تصريحاته أن المشاكل التي يواجهها الفريق لا تقتصر على الجانب الفني فقط، بل تشمل الأزمات الإدارية والمادية وأن النادي تعرض لانكسار فني كبير على مدار السنوات الست الأخيرة.

وواصل نجم الإسماعيلي السابق بأن النادي يحتاج التكاتف من أجل إنقاذه وضرورة التعاقد مع صفقات جديدة تعيد للنادي هيبته وقوته.

وانتقد رجب مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن، مؤكدا أن المجلس يتحمل المسئولية الكاملة عن تدهور أوضاع الفريق مطالبا مجلس الإدارة بتقديم استقالتهم بشكل عاجل.

وأتم تصريحاته بأن الإسماعيلي يحتاج إلى تدخل من وزارة الشباب والرياضة لإدارة النادي بشكل أفضل.

وعلى صعيد آخر وجه المحلل الرياضي خالد بيومي رسالة عاجلة إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي من أجل إنقاذ النادي الإسماعيلي الذي يواصل أزماته في مسابقة الدوري.

وكتب خالد بيومي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، نرجو من سيادتكم التدخل العاجل لإنقاذ النادي الإسماعيلي، وذلك بصفتكم المسئول الأول عن الرياضة في جمهورية مصر العربية، وحفاظًا على تاريخ النادي العريق كأحد أعرق الأندية المصرية والأفريقية، وذلك بعد فشل كافة محاولات الإصلاح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.