حصاد الإيجبشن ليج بعد الجولة الثامنة.. الزمالك الأكثر انتصارا والمصري الأقوى هجوما.. الأهلي يغادر منطقة الخطر.. الفلاحين ملوك التعادل.. ورقم سلبي للدراويش

الدوري المصري، أسدل الستار على مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز “دوري نايل” بمشاركة 21 فريقا.

وترصد السطور التالية عددا من الأرقام في مسابقة الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الثامنة وقبل انطلاق الجولة التاسعة التي تشهد قمة الأهلي والزمالك.

عدد أهداف الدوري المصري

وصل عدد الأهداف المسجلة في مسابقة الدوري المصري إلى 134 هدفا بعد إقامة الجولة الثامنة، وجاءت الأهداف في عدد 79 مباراة نظرا لتأجيل مواجهة بالجولة الثامنة بين بيراميدز ضد كهرباء الإسماعيلية بسبب ارتباط بيراميدز بالسفر للسعودية ومواجهة الأهلي السعودي في كأس القارات الثلاث والتي حسمها الفريق السماوي لصالحه 3-1.

موقف الزمالك والأهلي قبل القمة

ويتصدر الزمالك قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل القمة المرتقبة مع غريمه الأهلي يوم الإثنين المقبل في تمام الثامنة مساء باستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك بالصدارة برصيد 17 نقطة، فيما يتواجد الأهلي في المركز السادس برصيد 12 نقطة ولكن بمباراة أقل من الأبيض.

المصري الأقوى هجوما

يعد المصري البورسعيدي هو الأقوى خط هجوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز بعدما أحرز 15 هدفا ويليه الزمالك بعدد 12 هدفا والأهلي بعدد 11 هدفا.

3 أندية الأقوى دفاعا والكهرباء الأضعف

ويتساوى 3 أندية وهي سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي وغزل المحلة في الأقل استقبالا للأهداف والأقوى دفاعا بعدما اهتزت شباكهم بـ 3 أهداف فقط.

فيما يتصدر كهرباء الإسماعيلية رقما سلبيا باستقبال أكبر عدد من الأهداف في المسابقة بواقع 14 هدفا بعد مرور الجولة الثامنة.

رقم سلبي للإسماعيلي والاتحاد السكندري

وسجل الإسماعيلي رقما سلبيا في مسابقة الدوري المصري بعد خسارته للمرة السادسة كأكثر فريق تعرض للهزيمة في الدوري المصري هذا الموسم ويليه الاتحاد السكندري بـ 5 هزائم.

غزل المحلة ملوك التعادل

ويعد فريق غزل المحلة ملك التعادلات في الدوري المصري بعدما تعادل في 6 مباريات من حصيلة 8 مباريات خاضها زعيم الفلاحين بالموسم الجاري.

الزمالك الأكثر فوزا وفريقان لا يعرفان الانتصار

ويعد الزمالك الأكثر فوزا في بطولة الدوري المصري بواقع 5 انتصارات ويليه المصري ووادي دجلة وسيراميكا بواقع 4 انتصارات لكل منهما.

وعلى الجانب الآخر لم يحقق فريقان أي انتصار في الدوري المصري حتى الآن، وهم االمقاولون العرب وفاركو.

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الثامنة

1- الزمالك 17 نقطة

2- المصري 15 نقطة

3- وادي دجلة 14 نقطة

4- إنبي 13 نقطة

5- سيراميكا كليوباترا 13 نقطة

6- الأهلي 12 نقطة

7- زد 12 نقطة

8- بيراميدز 11 نقطة

9- مودرن سبورت 11 نقطة

10- بتروجيت 11 نقطة

11- سموحة 10 نقاط

12- غزل المحلة 9 نقاط

13- الجيش 9 نقاط

14- البنك الأهلي 8 نقاط

15- الجونة 8 نقاط

16- حرس الحدود 8 نقاط

17- المقاولون العرب 5 نقاط

18- الاتحاد 5 نقاط

19- كهرباء الإسماعيلية 5 نقاط

20- فاركو 4 نقاط

21- الإسماعيلي 4 نقاط

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الثامنة



1- صلاح محسن، المصري، 4 أهداف

1- عبد الرحيم دغموم، المصري، 4 أهداف

2- عمر الساعي، المصري، 3 أهداف

2- أحمد فاروق، وادي دجلة، 3 أهداف

2- منذر طمين، المصري، 3 أهداف

2- عدي الدباغ، الزمالك، 3 أهداف

2- تريزيجيه، الأهلي، 3 أهداف

ويشارك في الدوري المصري الممتاز النسخة الجديدة، كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ومن المقرر أن يتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

