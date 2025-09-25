مهلة أخيرة، ماكرون يمنح طهران ساعات فقط لتفادي عودة العقوبات

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنذارًا حاسمًا لإيران، مؤكدًا أن أمامها "ساعات قليلة فقط" لتقديم خطة واضحة تسمح بعودة مفتشي الأمم المتحدة إلى مواقعها النووية، والكشف عن تفاصيل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وإلا ستواجه إعادة فرض العقوبات الأممية المعلقة منذ عام 2015.

اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

جاء التحذير عقب لقاء قصير جمع ماكرون بنظيره الإيراني مسعود بزشكيان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أعلى مستوى من الاتصالات الدبلوماسية المباشرة منذ التصعيد الأخير المرتبط بالبرنامج النووي الإيراني، بحسب تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.

وبينما يقترب الموعد النهائي لقرار "سناب باك" يوم السبت، تبدو المفاوضات في حالة جمود خطير، ما انعكس على الأسواق الإيرانية حيث سجل الريال تراجعًا جديدًا.

فرصة للتوصل إلى اتفاق

ورغم ذلك، أبدى ماكرون بعض التفاؤل قائلًا: إن "هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق"، فيما أكد المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف استمرار محاولات التفاوض مع طهران.

من جانبه، شدد بزشكيان في كلمته أمام الجمعية العامة على أن إيران "لم ولن تسعى أبدًا لامتلاك قنبلة نووية"، مستشهدًا بفتوى المرشد علي خامنئي بتحريم هذه الأسلحة. غير أن هذه التصريحات لم تقنع وزراء خارجية الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) الذين يصرون على إتاحة وصول كامل للمفتشين الدوليين إلى المواقع النووية كافة، ومعرفة مصير نحو 400 كجم من اليورانيوم عالي التخصيب.

فريقًا جاهزًا للتوجه إلى إيران فور التوصل إلى اتفاق

من جانبه، أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أن لديه فريقًا جاهزًا للتوجه إلى إيران فور التوصل إلى اتفاق، محذرًا من أن طهران قد تستأنف التخصيب بمستويات مرتفعة خلال أسابيع أو أشهر.

وستشكل إعادة فرض العقوبات ضربة إضافية للاتفاق النووي، كما ستمنح الولايات المتحدة نفوذًا أكبر في التحكم بآليات رفع العقوبات مستقبلًا. وفي الوقت نفسه، صعدت طهران من خطابها، إذ عرضت صورًا لضحايا الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على منشآتها النووية، متهمة إسرائيل وحلفاءها بممارسة "البلطجة باسم السلام".

