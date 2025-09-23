ترامب يزعم: إيران الراعي الأول للإرهاب ولا يجب أن تمتلك سلاحًا نوويًا

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا حادًا على إيران، واصفًا إياها بـ"أول راعٍ للإرهاب في العالم"- حسب زعمه، ومؤكدًا أن المجتمع الدولي لا يجوز أن يسمح لها بامتلاك أسلحة نووية.

"نملك أقوى ترسانة عسكرية"

وقال ترامب، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: إن الولايات المتحدة تمتلك "أفضل الأسلحة على وجه الأرض"، مشيرًا إلى أن هذه القوة تشكل ضمانة لحماية الأمن العالمي وردع أي تهديدات إيرانية.

تقويض قدرات إيران النووية

وأضاف أن إدارته السابقة نجحت في "تدمير قدرة إيران على التخصيب النووي" عبر العقوبات والضغوط القصوى، مؤكدًا أن واشنطن لن تسمح لطهران بالوصول إلى مستوى إنتاج سلاح نووي.

التزام أمريكي بالمنع

وشدد ترامب على أن "منع إيران من امتلاك سلاح نووي" يظل خطًا أحمر بالنسبة للولايات المتحدة، وأن أي تهاون في هذا الملف سيعرض العالم لمخاطر جسيمة.

