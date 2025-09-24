الأربعاء 24 سبتمبر 2025
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران لا تزال تمتلك القدرة على تطوير برنامجها النووي

رئيس الوكالة الدولية
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافييل جروسي، فيتو

قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافييل جروسي لصحيفة التايمز إن إيران لا تزال تمتلك القدرة على تطوير برنامجها النووي بعد الغارات الجوية الإسرائيلية والأمريكية هذا العام.

تصنيع أجهزة الطرد المركزي اللازمة لتخصيب اليورانيوم

وصرح جروسي، بأن الحكومة الإيرانية لا تزال تمتلك الوسائل اللازمة لتصنيع أجهزة الطرد المركزي اللازمة لتخصيب مخزونها من اليورانيوم.

وقال: "لديهم القدرة. ربما نجا عدد من أجهزة الطرد المركزي من التلف". "لديهم أماكن لتصنيع هذه المكونات حيث يقومون بكل الأنشطة. لذا، إذا أرادوا ذلك، فسيكون الأمر مجرد مسألة وقت".

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأضاف جروسي أن عمليات تفتيش المنشآت النووية الإيرانية استؤنفت بعد أن علقت طهران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد الضربات التي وقعت في يونيو، والتي دمرت العديد من محطات الطاقة، بما في ذلك محطة فوردو لتخصيب اليورانيوم.

وقال جروسي إن تخصيب مخزون اليورانيوم الإيراني إلى درجة نقاء 90% "لن يستغرق وقتا طويلا". 

وتابع  "إنها مسألة أسابيع - وليس أشهرا أو سنوات"، مضيفا أن هذا هو سبب تعرض البرنامج النووي لطهران لكل هذا التدقيق قبل الضربات الأمريكية.

طموحات إيران النووية قد تراجعت لمدة تصل إلى عامين

وتقدر الحكومة الأمريكية، وفق صحيفة "التايمز" الأمريكية أن طموحات إيران النووية قد تراجعت لمدة تصل إلى عامين نتيجة للهجمات. لكن جروسي قال إنه من الصعب معرفة حجم التأخيرات دون فحص منشآت البلاد.

