إيران: اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ما زال تحت الأنقاض

قالت الحكومة الإيرانية، إن اليورانيوم المخصب بنسبة 60 % ما زال مدفونا تحت الأنقاض ولا يمكن الوصول إليه.

زيارة الرئيس الايراني مسعود بزشكيان لنيويورك

وبحسب قناة القاهرة الإخبارية، قالت "الحكومة الإيرانية": إن زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لنيويورك" تؤكد أننا نؤمن بالحوار وبمتابعة المسارات الدبلوماسية".

وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكد أمس الإثنين أن المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي تمر"بمرحلة صعبة"، لكنه اعتبر على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن التوصل إلى حل دبلوماسي، لا يزال ممكنًا.

طهران تهدد بتعليق تعاونها مع الوكالة

وقال رافايل غروسي: "من المؤكد أنها مرحلة صعبة جدًا"، وذلك بعد تهديد طهران السبت بتعليق تعاونها مع الوكالة، عند إعادة فرض العقوبات عليها.

وأضاف: "المهم أن التواصل مستمر"، لافتًا إلى أنه يعتزم لقاء وزير الخارجية الإيراني الإثنين.

وأشار إلى أنّ اجتماعات أخرى ستُعقد "ربما خلال الأسبوع".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.