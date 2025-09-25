الخميس 25 سبتمبر 2025
تطورات جديدة في تجديد عقد فينيسيوس مع ريال مدريد

فينيسيوس
فينيسيوس

كشفت تقارير صحفية أن مفاوضات تجديد عقد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد دخلت مرحلة من الجمود، في ظل تمسك كل طرف بمطالبه، بينما ينتهي العقد الحالي للاعب خلال أقل من عامين.

وترفض إدارة النادي الملكي، بحسب تقارير صحفية إسبانية، الرضوخ لشروط الجناح الشاب، رغم إصرار وكيل أعماله على تضمين بنود مالية استثنائية.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن وكالة Roc Nation Sports، المسئولة عن مفاوضات اللاعب، تطالب بمنح فينيسيوس مكافأة تجديد ضخمة، شبيهة بمكافأة التوقيع التي حصل عليها الفرنسي كيليان مبابي عند انتقاله إلى ريال مدريد من باريس سان جيرمان في صيف 2024.

وأشارت التقارير أن إدارة الميرنجي لا تُبدي أي استعداد للموافقة على هذا الشرط، ولا تنوي تغيير موقفها في الوقت الحالي.

ويسود داخل أروقة النادي شعورا بأن الاتفاق سيُحسم في الأشهر المقبلة، قبل الموعد النهائي الذي حدده المسئولون لإغلاق ملف المفاوضات.

وترفض إدارة نادي ريال مدريد وصول فينيسيوس إلى العام الأخير من عقده دون حسم مستقبله، وهو ما قد يفتح الباب أمام بيعه في صيف 2026 إذا لم يتم التوصل لاتفاق جديد.

وأكد ريال مدريد رغبته في استمرار فينيسيوس جونيور كلاعب أساسي في مشروعه الرياضي المقبل، لكن بشروط النادي لا بشروط اللاعب، وفي حال لم يتم التوصل إلى حل وسط، فإن مستقبل الجناح البرازيلي في سانتياجو برنابيو قد يكون على المحك.

