السلام والأمن، حملة طرق الأبواب للمجلس القومي للمرأة بالفيوم

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الفيوم، حملة "لطرق الأبواب"، بعنوان المرأة والسلام والأمن، شارك في الحملة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بهدف رفع وعي المرأة في الفيوم، والتوعية بدورها في نشر السلام في المجتمع.

أهداف حملات المحلي القومي للمرأة لطرق الأبواب  

وقالت الدكتورة رشا جمعة، نائب مدير مستشفي الفيوم العام، عضو فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، أن الحملة  ركزت على رسائل مهمة للمرأة الريفية، أهمها أن السلام والتسامح يبدأن من بيوتنا ومن تعاملاتنا اليومية، وأن المرأة  لها  دور أساسي في الحفاظ على السلم المجتمعي، والمرأة  دائمًا تكون شريكًا في التنمية، وتلعب دورًا هامًّا في مواجهة الشائعات، لأن المرأة دائمًا مفتاح للسلام وصوت للأمل.

 

 

وأضافت عضو المجلس القومي للمرأة فرع الفيوم، أن الحملة أثبتت أن المرأة المصرية هي  قلب السلام، واللاعب الرئيسي في نشر الوعي  بقضايا الوطن، وتنمية المجتمع.

