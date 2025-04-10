الخميس 10 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل اللازانيا فى خطوات بسيطة وأحلى من الجاهزة

اللازانيا
اللازانيا

طريقة عمل اللازانيا، اللازانيا من الأطباق الإيطالية الشهيرة التى لها عشاق كثيرون على مستوى العالم، وهى عبارة عن طبقات من المكرونة واللحم والبشاميل.

وطريقة عمل اللازانيا، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة بدلا من شرائها جاهزة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل اللازانيا.

مكونات عمل اللازانيا:-

لتحضير الحشوة:

500 جرام لحم مفروم

بصلة مفرومة

2 فص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

3 حبات طماطم مفرومة (أو علبة طماطم مقطعة)

ملح وفلفل أسود

ملعقة صغيرة زعتر مجفف أو ريحان

ملعقة زيت زيتون

لتحضير البشاميل:

3 ملاعق كبيرة زبدة

3 ملاعق كبيرة دقيق

3 أكواب حليب

رشة جوزة الطيب (اختياري)

ملح وفلفل

للتجميع:

شرائح لازانيا جاهزة (تُسلق إذا كانت تحتاج سلق)

جبنة موزاريلا مبشورة

جبنة بارميزان (اختياري)

طريقة عمل اللازانيا:-

  • لتحضير الحشوة، سخّني الزيت في مقلاة، أضيفي البصل وقلّبيه حتى يذبل.
  • أضيفي الثوم ثم اللحم وقلّبي حتى ينضج.
  • أضيفي معجون الطماطم والطماطم المفرومة والتوابل، واتركي الخليط على نار هادئة لمدة 15 دقيقة.
  • لتحضير البشاميل، ذوّبي الزبدة في قدر، ثم أضيفي الدقيق وقلّبيه لمدة دقيقة.
  • أضيفي الحليب تدريجيًا مع التحريك المستمر حتى تحصلي على صلصة ناعمة وسميكة.
  • أضيفي الملح والفلفل وجوزة الطيب.
  • في صينية فرن، ضعي طبقة من البشاميل، ثم شرائح اللازانيا، ثم طبقة من اللحم، ثم طبقة من البشاميل، ثم الجبن.
  • كرري الطبقات حتى تنتهي، ووزّعي الجبن على الوجه.
  • ضعي الصينية في فرن مسخن مسبقًا على 180 درجة مئوية لمدة 30-40 دقيقة حتى تتحمر الوجه.
  • اتركي اللازانيا تبرد قليلًا قبل التقديم لتتماسك، وقدّميها مع سلطة خضراء أو خبز بالثوم.

 

طريقة عمل اللازانيا 
طريقة عمل اللازانيا 

ولعمل المكرونة بالبشاميل 

مكونات عمل المكرونة بالبشاميل:-

½ كيلو مكرونة قلم

¼ كيلو لحم مفروم

بصلة مفرومة

ملح وفلفل أسود

بهارات لحم

3 ملاعق كبيرة زيت أو سمن

مكونات البشاميل:

4 ملاعق كبيرة دقيق

4 ملاعق كبيرة سمن أو زبدة

1 لتر حليب

ملح، فلفل أبيض (أو فلفل أسود)

رشة جوزة الطيب (اختياري)

بيضة (اختياري)

 

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل:

  • اسلقي المكرونة في ماء مغلي مملح حتى تنضج نصف نضج، ثم صفيها واتركيها جانبًا.
  • في مقلاة، سخني الزيت وقلبي البصل حتى يذبل.
  • أضيفي اللحم المفروم وقلبيه حتى ينضج ويتغير لونه.
  • أضيفي الملح، الفلفل، والبهارات وقلبي جيدًا.
  • اتركي الخليط حتى ينضج تمامًا ويجف من الماء.
  • في قدر على النار، ذوّبي السمن ثم أضيفي الدقيق وقلّبي حتى يصفر لونه.
  • أضيفي الحليب تدريجيًا مع التحريك المستمر حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم.
  • أضيفي الملح، الفلفل، وجوزة الطيب.
  • (اختياري: بعد أن يبرد قليلًا، يمكن إضافة بيضة مع الخلط جيدًا).
  • في صينية فرن، ضعي طبقة من المكرونة، ثم افردي فوقها اللحم المفروم، ثم طبقة أخرى من المكرونة.
  • اسكبي صوص البشاميل على الوجه بالكامل.
  • (اختياري: يمكنك رش الجبن المبشور على الوجه).
  • أدخلي الصينية إلى فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 30-40 دقيقة حتى يحمر الوجه.
txt

طريقة عمل النجرسكو، أكلة لذيذة على الإفطار

txt

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل لغداء مميز

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللازانيا طريقة عمل اللازانيا مكونات عمل اللازانيا المكرونة البشاميل الشيف نوال أحمد

مواد متعلقة

طريقة عمل اللازانيا، خطوات بسيطة وأحلى من الجاهزة

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل لفطار رمضاني مميز

طريقة عمل اللازانيا، المكرونة الإيطالية الشهيرة سريعة التحضير واقتصادية

لغداء مميز، طريقة عمل النجرسكو زي الجاهزة وبأقل التكاليف

الأكثر قراءة

حازم إمام يوجه رسالة صادمة لجماهير الزمالك

رحيل لجنة التخطيط عن الأهلي (تفاصيل)

وقف الممرضة صاحبة واقعة التشهير بتطعيمات طلاب المدارس عن العمل 3 أشهر

زغلول صيام يكتب: ونش إيه اللي يروح الأهلي! وسر خلطة الفشل في الزمالك.. وقريبًا الجزء الثالث من مسلسل زيزو!

سيرك عالمي اقتصادي وسياسي، توفيق عكاشة يكشف تجهيز ترامب لحدث عالمي قادم

شكوي جديده ضد الزمالك في الفيفا بطلها مدير فني سابق ...تعرف علي التفاصيل

شقيق مدير إدارة الباجور التعليمية يكشف تفاصيل لقائه بمحافظ المنوفية

رغم انخفاضه عالميًّا، مصادر رسمية تتوقع زيادة أسعار الوقود

منوعات

المزيد

مرشح لرئاسة ناسا يحذر من خسارة الولايات المتحدة السباق القمري أمام الصين

بعد سقوطها ومصرعها من جسر ارتفاعه 50 قدما، تعرف على ملكة جمال أوروبا

دراسة: أرض السعودية كانت غنية بالبحيرات والأنهار قبل آلاف السنين

محامية الأمير هاري: حياته في خطر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر مساء اليوم الخميس

الأبيض رفيع الحبة بـ 25 ألف جنيه، سعر الأرز اليوم الخميس 10-4-2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الخميس 10-4-2025

كيلو الأحمر بـ 550 جنيهًا، تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

عدد أسئلة كل مادة من مواد امتحانات الثانوية العامة 2024 - 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح كيفية المساواة في الصف بين المصلي قائمًا والجالس على الكرسي

«أو كظلمات في بحر لجي»، الشعراوي يوضح وصف الله لأعمال الكافرين (فيديو)

تفسير حلم صلاة العصر في المنام وعلاقته بالتخلص من الأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية