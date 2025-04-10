طريقة عمل اللازانيا فى خطوات بسيطة وأحلى من الجاهزة

طريقة عمل اللازانيا، اللازانيا من الأطباق الإيطالية الشهيرة التى لها عشاق كثيرون على مستوى العالم، وهى عبارة عن طبقات من المكرونة واللحم والبشاميل.

وطريقة عمل اللازانيا، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة بدلا من شرائها جاهزة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل اللازانيا.

مكونات عمل اللازانيا:-

لتحضير الحشوة:

500 جرام لحم مفروم

بصلة مفرومة

2 فص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

3 حبات طماطم مفرومة (أو علبة طماطم مقطعة)

ملح وفلفل أسود

ملعقة صغيرة زعتر مجفف أو ريحان

ملعقة زيت زيتون

لتحضير البشاميل:

3 ملاعق كبيرة زبدة

3 ملاعق كبيرة دقيق

3 أكواب حليب

رشة جوزة الطيب (اختياري)

ملح وفلفل

للتجميع:

شرائح لازانيا جاهزة (تُسلق إذا كانت تحتاج سلق)

جبنة موزاريلا مبشورة

جبنة بارميزان (اختياري)

طريقة عمل اللازانيا:-

لتحضير الحشوة، سخّني الزيت في مقلاة، أضيفي البصل وقلّبيه حتى يذبل.

أضيفي الثوم ثم اللحم وقلّبي حتى ينضج.

أضيفي معجون الطماطم والطماطم المفرومة والتوابل، واتركي الخليط على نار هادئة لمدة 15 دقيقة.

لتحضير البشاميل، ذوّبي الزبدة في قدر، ثم أضيفي الدقيق وقلّبيه لمدة دقيقة.

أضيفي الحليب تدريجيًا مع التحريك المستمر حتى تحصلي على صلصة ناعمة وسميكة.

أضيفي الملح والفلفل وجوزة الطيب.

في صينية فرن، ضعي طبقة من البشاميل، ثم شرائح اللازانيا، ثم طبقة من اللحم، ثم طبقة من البشاميل، ثم الجبن.

كرري الطبقات حتى تنتهي، ووزّعي الجبن على الوجه.

ضعي الصينية في فرن مسخن مسبقًا على 180 درجة مئوية لمدة 30-40 دقيقة حتى تتحمر الوجه.

اتركي اللازانيا تبرد قليلًا قبل التقديم لتتماسك، وقدّميها مع سلطة خضراء أو خبز بالثوم.

طريقة عمل اللازانيا

ولعمل المكرونة بالبشاميل

مكونات عمل المكرونة بالبشاميل:-

½ كيلو مكرونة قلم

¼ كيلو لحم مفروم

بصلة مفرومة

ملح وفلفل أسود

بهارات لحم

3 ملاعق كبيرة زيت أو سمن

مكونات البشاميل:

4 ملاعق كبيرة دقيق

4 ملاعق كبيرة سمن أو زبدة

1 لتر حليب

ملح، فلفل أبيض (أو فلفل أسود)

رشة جوزة الطيب (اختياري)

بيضة (اختياري)

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل:

اسلقي المكرونة في ماء مغلي مملح حتى تنضج نصف نضج، ثم صفيها واتركيها جانبًا.

في مقلاة، سخني الزيت وقلبي البصل حتى يذبل.

أضيفي اللحم المفروم وقلبيه حتى ينضج ويتغير لونه.

أضيفي الملح، الفلفل، والبهارات وقلبي جيدًا.

اتركي الخليط حتى ينضج تمامًا ويجف من الماء.

في قدر على النار، ذوّبي السمن ثم أضيفي الدقيق وقلّبي حتى يصفر لونه.

أضيفي الحليب تدريجيًا مع التحريك المستمر حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم.

أضيفي الملح، الفلفل، وجوزة الطيب.

(اختياري: بعد أن يبرد قليلًا، يمكن إضافة بيضة مع الخلط جيدًا).

في صينية فرن، ضعي طبقة من المكرونة، ثم افردي فوقها اللحم المفروم، ثم طبقة أخرى من المكرونة.

اسكبي صوص البشاميل على الوجه بالكامل.

(اختياري: يمكنك رش الجبن المبشور على الوجه).

أدخلي الصينية إلى فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 30-40 دقيقة حتى يحمر الوجه.

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